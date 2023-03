Hogwarts Legacy liefert beeindruckende Zahlen: Größer als jedes CoD der letzten 6 Jahre

Hogwarts Legacy dominierte die europäischen Gaming-Verkaufscharts im Februar 2023 härter als Hausmeister Filch die Flure der Zauberschule. Das geht aus den jüngsten Verkaufszahlen im GSD-Report für digitale und physische Verkäufe hervor. Zum Datenpool gehören die Verkäufe diverser großer Publisher in diversen großen Ländern wie Frankreich, Deutschland, England, Norwegen, Polen und, und, und.

Wer die bisherigen Erfolgsmeldungen verfolgt hat, den dürfte die Dominanz von Hogwarts Legacy im Februar nicht überraschen. Hier die Charts (wie gesagt: digitale und physische Sales kombiniert):

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA 5 Call of Duty Modern Warfare 2 NBA 2K23 Red Dead Redemption 2 The Last of Us: Part 2 God of War Ragnarok Atomic Heart Mario Kart 8: Deluce Borderlands 3 Dead Space Remake Assassin's Creed Valhalla It Takes Two Nintendo Switch Sports The Last of Us: Remastered WWE 2K22 Civilization 6 Gran Turismo 7 Minecraft: Nintendo Switch Edition

Hogwarts Legacy hat dabei nicht nur den Februar dominiert, es ist auch der sechsterfolgreichste Release seit Aufzeichnungsbeginn vor sechs Jahren. Das klingt erstmal nicht so krass, aber die ersten fünf Plätze gehen komplett an die ganzen FIFA-Teile. Hogwarts Legacy startet damit in Europa erfolgreicher als jedes Call of Duty der letzten sechs Jahre - das sensationell starke Modern Warfare (2019) eingerechnet.

Und weil ihr Vergleiche sicher genauso mögt wie wir, noch ein weiterer: Hogwarts Legacy ist damit drei Wochen nach Release bereits das fünfterfolgreiche Spiel der letzten 12 Monate. Nur FIFA, MW2, GTA5 und Elden Ring haben im vergangenen Jahr insgesamt mehr verkauft. Nach drei Wochen ist das eine starke Leistung.

Interessanterweise zeigen die Erfolge auch, dass Hogwarts Legacy und FIFA eines gemeinsam haben: Sie richten sich beide an eine unglaublich breite Zielgruppe - auch jenseits klassischer Gaming-Märkte. Es gibt viele Fußball-Fans, die mit Gaming eigentlich wenig anfangen können, aber eben für FIFA alleine zur PS4 greifen. Genauso mit Hogwarts: Es bleibt sehr spannend, wie viele Harry-Potter-Fans ausschließlich für dieses Spiel ihren Steam-Account anwerfen, obwohl sie mit Gaming nichts am Hut haben.