Vorsicht: In The Axis Unseen seid ihr sowohl Jäger als auch Gejagter.

Mit seinem eigenen Entwicklerstudio Just Purkey Games startet Nate Purkeypile, der vor allem für seine Mitarbeit an Bethesdas größten Titeln wie Skyrim, Starfield oder Fallout 4 bekannt ist, sein erstes großes Solo-Projekt: The Axis Unseen.

Die Open World im ungewöhnlichen Heavy-Metal-Horror-Setting soll fünfmal größer als Skyrim sein und in einer Folklore-inspirierten Welt spielen, in der ihr mit Pfeil und Bogen bewaffnet auf Monsterjagd geht.

Nach regelmäßigen Updates auf X (ehemals Twitter) zur Entwicklung des Spiels, rückt das Abenteuer immer näher - denn The Axis Unseen startet nun offiziell in die Alpha.

In Géraldines Preview könnt ihr einen tieferen Einblick darüber gewinnen, was euch in der düsteren Folklore-Open-World erwartet. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt hier schon mal ansehen:

1:01 The Axis Unseen zeigt seine Monsterjäger-Open-World im Trailer

Der aktuelle Stand von The Axis Unseen

In Purkeypiles aktuellem Tweet gibt er bekannt, dass sich The Axis Unseen jetzt offiziell in der Alpha befindet. Das heißt also, dass der Heavy-Metal-Horror schon spielbar ist, allerdings treten noch einige Fehler auf, die verbessert werden müssen.

Er hätte das Spiel innerhalb von 20 Stunden durchgespielt, rechnet aber damit, dass die meisten etwa 30 Stunden Spielzeit benötigen werden. Das liegt daran, dass er ohne jegliche Ablenkung strikt der Hauptstory gefolgt ist.

Wie es mit dem Stand der Spieleprogrammierung aussieht, verrät er witzelnd als Schlusswort seines Updates: »Das Spiel ist nur zweimal abgestürzt und ich weiß, warum.«

Wer sich übrigens unter »Heavy-Metal-Horror« erstmal nichts vorstellen kann: Um die Atmosphäre seines Horrorspiels noch erdrückender zu gestalten, hat sich Just Purkey Games mit Clifford Meyer einen bekannten Gitarristen aus der Metal-Szene gekrallt, um das ganze nochmal »schwerer« zu untermauern.

Der Release der Open World im Horror-Setting ist für den PC via Steam und Epic Games Store für 2024 geplant, allerdings gibt es noch keine genaueren Daten. Auf Steam könnt ihr The Axis Unseen bereits auf die Wishlist packen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Habt ihr schon etwas von The Axis Unseen gehört? Wie ist euer erster Eindruck zu der gruseligen Open World mit dem dazu erstaunlich lautstarken Metal-Soundtrack? Was gefällt euch bisher und wo habt ihr noch Zweifel? Setzt ihr euch das Spiel auch auf die Wishlist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir freuen uns!