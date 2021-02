Wird Henry Cavill Teil des Mass-Effect-Universum? Das teast der Schauspieler hinter Rollen wie Superman oder Hexer Geralt von Riva in der Witcher-Serie auf Instagram an: Auf der Social-Media-Plattform teilte Cavill ein Bild mit einem unkenntlich gemachten Skript. Das ist über ein paar Tricks aber schnell wieder sichtbar und offenbart Begriffe, die man aus Mass Effect kennt.

Damit wurden natürlich Spekulationen entfacht: Spielt Henry Cavill eine Rolle im nächsten Mass-Effect-Spiel, an dem BioWare momentan schraubt? Oder befindet sich möglicherweise ein Kinofilm oder eine TV-Serie zu dem Sci-Fi-Franchise in der Mache?

Henry Cavill und Mass Effect

Das ist passiert: Am 24. Februar 2021 teilte Henry Cavill einen Beitrag auf Instagram, den er mit dem vielsprechenden Text untertitelte: »Ein geheimes Projekt? Oder einfach nur ein Stapel Papiere mit willkürlich ausgewählten Wörtern darauf … Schätze, ihr müsst wohl einfach etwas warten und werdet dann schon sehen. [...]«. Zu sehen ist er selbst, wie er von Stylisten zurecht gemacht wird - mit einigen Dokumenten in der Hand.

Das ist auf dem Papier erkennbar: Die Kollegen der US-Website GamePressure ließen nicht lange auf sich warten und jagten das Instagram-Foto von Henry Cavill mit dem unkenntlich gemachten Skript durch die Software Focus Magic. Damit konnte sichtbar gemacht werden, was auf dem Papier zu lesen ist.

Zu erkennen sind die Worte »Cerberus«, »Tali'Zorah« und »Geth« - was natürlich recht eindeutig auf die Videospiele Mass Effect 2 und Mass Effect 3 anspielt: Die Organisation Cerberus stellte in den letzten beiden Teilen der Shepard-Trilogie zuerst einen wichtigen Verbündeten, dann einen erbitterten Feind dar.

Bei den Geth handelt es sich wiederum um eine Künstliche Intelligenz im Mass-Effect-Universum, die sich im Clinch mit den Quarianern befinden. Und Tali ist natürlich ein treues Mitglied der Normandy-Crew, mit der Commander Shepard sogar eine Romanze eingehen kann - je nachdem, wie sich der Spieler denn entscheidet.

Was Mass-Effect-Fans erwarten könnte

Was hat das nun zu bedeuten? Henry Cavills verheißungsvoller Teaser hat natürlich so einiges an Spekulation unter Mass-Effect-Fans entfacht. Was genau Cavill auf Instagram in Aussicht stellt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bekannt. Dafür lassen sich drei recht naheliegende Vermutungen anstellen:

Henry Cavill spielt im kommenden Mass Effect 5 eine Rolle

Henry Cavill könnte der Star eines potenziellen Mass-Effect-Kinofilms werden

Henry Cavill könnte im Mittelpunkt einer möglichen Mass-Effect-TV-Serie werden.

Verfilmung war bereits geplant: Ob sich aktuell ein Film oder eine TV-Serie zu Mass Effect in Entwicklung befindet, ist nicht bekannt. Tatsächlich wurde aber im Jahr 2010 eine Verfilmung des Studios Legendary Pictures angekündigt. Ab 2013 wurde es jedoch still um das Projekt und seitdem schlugen keine Neuigkeiten mehr dazu auf.

Das Projekt könnte also seitdem auf Eis gelegt worden sein - dass das Konzept wieder aufgegriffen oder vielleicht sogar auf eine TV-Serie umgemünzt wurde, ist jedoch nicht völlig abwegig. Dass Henry Cavill auf den Bild zurechtgemacht wird, scheint mit einer reinen Synchronsprecher-Rolle im Widerspruch zu stehen. Allerdings ist natürlich nicht gesagt, dass sich Cavill beim Lesen nicht zum Beispiel in der Witcher-Maske befindet - sein Look auf dem Bild schreit zumindest nicht »Mass Effect«.

Henry Cavill und seine Gaming-Leidenschaft

Dass Henry Cavill genau der richtige für eine Rolle im Mass-Effect-Universum wäre, dürfte für viele Fans auf der Hand liegen: So bekannte sich der Schauspieler als leidenschaftlicher Gamer und eroberte beispielsweise mit seinen PC-Zusammenbau-Videos die Herzen zahlreicher Zuschauer.

Cavills Affinität für World of Warcraft oder The Witcher 3 machte ihn für viele Videospieler nur noch sympathischer. Und dann wäre da natürlich noch Henry Cavills Rolle als Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher, die auf den Romanen von Autor Andrzej Sapkowski basiert.

Sollte Henry Cavill also tatsächlich demnächst eine Rolle in einem Mass-Effect-Spiel, einem Film oder einer Serie zum Universum spielen, wurde mit dem Superman-Darsteller wohl der genau richtige Kandidat gefunden.