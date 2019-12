Gegen den Teufel kämpfen ist für Videospieler eigentlich ein alter Hut. Jeder Diablo-Spieler hat das prinzipiell schon Mal gemacht. Jetzt hat der polnische Publisher The PlayWay allerdings eine neue Simulation angekündigt, in der ihr zum Sohn Gottes werdet und deshalb als Jesus Christus in den direkten Kampf mit Satan zieht. Das Spiel heißt I Am Jesus Christ und ist vorerst nur auf Steam zu finden.

Das Spiel wird auf Steam als »realistische Simulation« beschrieben. Inspiriert natürlich von den Geschichten des Neuen Testaments. Dabei sollen Spieler den ganzen Lebensweg des christlichen Heilands nachspielen können. Also von seiner Taufe bis hin zur Wiederauferstehung.

Als Jesus können Spieler dabei auf bis zu 30 Wunder zurückgreifen, die alle aus der Buchvorlage stammen. Wir können also Menschen von ihrer Blindheit heilen, auf dem Wasser laufen und Fisch aus dem Nichts erschaffen.

Mit der Superkraft des Heiligen Geistes

Wie ernst sich das Spiel selbst nimmt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Der erste Gameplay-Trailer scheint zumindest keine offensichtlichen religösen Seitenhiebe in den Vordergrund zu stellen. Trotzdem wirkt das Spiel ob der Thematik recht ungewöhnlich.

Zu den Key-Features zählt auf der offiziellen Steam-Seite neben den »realistischen Kämpfen gegen Satan« noch eine Open World, Spezialfähigkeiten und die »Superkraft des Heiligen Geistes«.

Der Publisher PlayWay hat bereits mehrere Simulationen dieser Art in der Entwicklung. Auf Steam finden sich neben I Am Jesus Christ beispielsweise noch I Am Your President und I am Your Principal. Darin werden die Spieler jeweils zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und einem Schuldirektor. Keines der Spiele ist bislang erschienen. Auch I Am Jesus Christ hat noch kein Releasedatum.

