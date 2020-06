DayZ-Erfinder ist mit einem kostenlosen Weltraum-Survivalspiel zurück

Von Zombie-Survival in den Weltall. Nach DayZ arbeitet dessen Erfinder Dean Hall jetzt an dem Spiel Icarus, in dem ihr auf einer außerirdischen Welt ums Überleben kämpft. Der erste Trailer zeigt euch mit einigen Gameplayszenen bereits, was euch erwartet.

Das bietet Icarus

Mit - dem Video nach zu urteilen - bis zu vier Spielern müsst ihr wahlweise im Koop oder alleine Missionen absolvieren und Ressourcen sammeln. Jeder Spieler erhält zudem individuelle Aufgaben, die er zu absolvieren hat. Zu Beginn werdet ihr nur kurze Aufträge erledigen. Mit denen schaltet ihr jedoch dauerhaft neue Technologien frei, die es euch wiederum erlauben, schwerere Missionen anzunehmen.

Wie nicht anders zu erwarten müsst ihr euch auf dem fremden Planeten diversen Gefahren stellen. Wilde Raubtiere, die ihr mit selbstgebauten Waffen wie Bögen erledigt, stellen fast noch das geringste eurer Probleme dar. Neben Lebensmitteln müsst ihr auch euren Sauerstoff im Blick behalten.

Wenn es euch zu brenzlig wird, könnt ihr jederzeit in eure Landekapsel flüchten und die sicheren Innenräume eurer Raumstation im Orbit des Planeten aufsuchen, wo ihr aufwendige neue Technologien erforscht, die euch bei den nächsten Aufträgen weiterhelfen.

224 7 Mehr zum Thema Top Survival-Games 2020 - Das sind die besten Überlebens-Spiele am PC

Release bei Steam

Dean Hall selbst erklärte, dass sich die Entwicklung bereits in einem sehr weit fortgeschrittenem Stadium befindet. Bis zur Veröffentlichung wird es dennoch etwas dauern. Zwar gibt es noch keinen exakten Termin, der Release ist allerdings für 2021 geplant. Bis dahin will das Team vor allem mehr Content erschaffen, um die Spieler in der Anfangsphase bei Laune zu halten.

Eine Produktseite auf Steam, über die ihr das Spiel eurer Wunschliste hinzufügen könnt, existiert bereits. Und auch einen Preis gibt es - oder genauer gesagt existiert nicht: Icarus wird ein Free2Play-Titel. Unbekannt ist hingegen noch, wie sich das Spiel finanzieren wird. Vorstellbar wären unter anderem Premium-Mitgliedschaften oder Mikrotransaktionen.