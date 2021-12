Survival-Neuheit Icarus: Erste Spieler kritisieren, was das Zeug hält

DayZ-Erfinder Dean Hall veröffentlichte mit seinem Studio Rocketwerkz das neue Survivalspiel Icarus am 3. Dezember 2021 auf Steam. Und schon kurz nach Release kommen tausende Spielermeinungen zusammen. Die fallen allerdings nur gut zur Hälfte positiv aus. Viele erste Spieler sind enttäuscht, irritiert und teilweise sogar verärgert.

Was ist da los bei Icarus? Wir fassen zusammen, was Spieler am neuen Solo- und Koop-Survivalspiel auszusetzen haben, was sie mögen und wie das mit dem jetzigen Zustand von Icarus zusammenhängt.

Worin besteht die Kritik?

Auf Steam steht Icarus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei rund 2.000 Spielerbewertungen, von denen lediglich 55 Prozent positiv ausfallen. Damit bewegt sich das Survivalspiel im Bereich ausgeglichen . Eine zufriedene Spielerbasis sieht auf Steam anders aus.

Icarus erntet vor allem negative Steam-Reviews für technische Probleme. Spieler berichten, dass es schwierig ist, Icarus mit akzeptablen Bildraten zum Laufen zu bringen. Neben Frameraten unterhalb der 60 FPS berichten Spieler auch von Framedrops und Mikrorucklern.

Einige Spieler argumentieren, dass die Grafik mit Unreal Engine 4 zwar nett aussehe, die Optik aber nicht den enormen Hardware-Hunger rechtfertige. Zudem berichten Spieler mit High-End-Hardware ebenfalls von diesen Performance-Problemen. Daher verorten sie fehlende Optimierung als Ursache.

Wie die durchaus hübsche Spielwelt und das Gameplay von Icarus ausschauen, zeigt der Release-Trailer:

Auch kritisieren Spieler Bugs und Glitches, die bereits während der Beta-Phase bekannt gewesen und zum Full Release von Icarus nicht behoben worden seien. Auch fehlende Features, auf die das Spiel sogar selbst hinweist, stoßen bei Kritikern auf Unverständnis.

Also alles schlecht?

Icarus lässt auch viel Potenzial erkennen, wie sich in zahlreichen Steam-Reviews lesen lässt. Viele Spieler halten die Grundidee eines anspruchsvollen, Session-basierten Survivalspiels durchaus für interessant. Auch das Gameplay rund um Crafting findet seine Liebhaber.

Aber auch in den positiven Bewertungen finden sich oft Beschwerden über technische Gesichtspunkte. Außerdem gibt es eine Reihe von Spielern, die die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen können und viel Spaß mit Icarus haben.

Es dürfte für Interessierte also derzeit einem Glücksspiel gleichen, ob das eigene PC-Setup mit Icarus zurechtkommt oder Performance-Probleme zu erwarten sind.

