Von wegen Sandsturm: Insurgency Sandstorm jetzt mit Schnee-Gefechten

Insurgency: Sandstorm liefert mit dem neuesten Update 1.4 einige frische Inhalte - im wahrsten Sinne. So erwartet Spieler des Hardcore-Taktik-Shooters die neue Map »Hillside«, die auf der Karte Sinjar aus dem Vorgänger Insurgency aufbaut.

Bei der neuen Karte tauscht Entwickler New World das namensgebende sandige Umfeld gegen einen verschneiten Hügel. Ihr könnt Hillside in den Versus-Modi Push, Firefight, Skirmish, Frontline und Team Deathmatch sowie den Koop-Modi Checkpoint, Hardcore-Checkpoint und Frenzy spielen.

Außerdem liefert Patch 1.4 die beiden neuen Waffen Galil (Insurgents) und Galil SAR (Security) und ein neues Dreifach-Visier für das QBZ-03.

Hinzu kommen ein überarbeitetes und nach Spielmodi sortiertes Matchmaking, der neue Modus »Frontlines« sowie zeitlich begrenzte Playlists, die wir im Folgenden erklären.

Neuer Modus & Playlists

Die zeitlich begrenzten Listen wechseln regelmäßig und enthalten eine Mischung der bekannten Modi. Das betrifft sowohl Koop- als auch Versus-und Arcade-Modi. Eine Playlist ist nur auf den neuen Modus Frontlines ausgelegt, während eine andere nur die neue Karte Hillside spielt.

Außerdem können Playlists in Insurgency: Sandstorm verschiedene Mutatoren enthalten. Etwa gelten nur Kopftreffer, kommen nur Repetiergewehre zum Einsatz oder jeder besiegte Spieler lässt automatisch eine scharfe Handgranate fallen. So soll etwas Abwechslung in den Shooter-Alltag kommen. Praktisch: Am Ende einer Karte können Spieler für die nächste Map abstimmen.

Frontlines ist ein Tauziehen-Modus, in dem die beiden Teams um eine Reihe hintereinander liegender Kontrollpunkte kämpfen. So wird immer nur gleichzeitig um einen Checkpoint gekämpft, wodurch die namensgebenden Frontlinien entstehen.

Hier könnt ihr nachlesen, welche Inhalte 2019 sonst noch für Insurgency: Sandstorm geplant sind.

Insurgency: Sandstorm im Test - Der beste Taktikshooter 2018, der noch viel besser sein könnte