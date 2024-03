Wer wird der nächste James Bond? Angeblich steht Daniel Craigs Nachfolger bereits fest

James Bond kehrt definitiv zurück - vielleicht wissen wir jetzt tatsächlich, wer den britischen Geheimagenten als Nächstes spielt. Bildquelle: Eon Productions

Daniel Craig kehrt definitiv nicht als James Bond zurück und damit stellt sich natürlich die Frage, wer zum nächsten 00-Agenten wird. Vielleicht kennen wir jetzt tatsächlich schon die Antwort auf diese Frage.

Ist Aaron Taylor-Johnson der neue James Bond?

Denn wie die britische Boulevardzeitung Sun aus eigenen Quellen erfahren haben will, soll Aaron Taylor-Johnson das Angebot für die Rolle von 007 erhalten haben. Es wird davon ausgegangen, dass der 33 Jahre alte Darsteller noch diese Woche unterschreibt.

Angeblich beginnt der Dreh des nächsten Bond-Films dann bereits dieses Jahr, womit ein Kinostart 2025-2026 durchaus realistisch wäre. Seid jedoch gewarnt: Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt definitiv nicht! Genießt diese Meldung also mit einer gesunden Prise Skepsis.

Der Brite Aaron Taylor-Johnson gilt bereits seit geraumer Zeit als Favorit für James Bond, die Nachricht seines möglichen Castings würde aber trotzdem überraschen. Ende 2023 gab die 007-Produzentin Barbara Broccoli erst bekannt, dass man sich mit dem Casting des nächsten MI6-Agenten und der damit eingehenden Kino-Rückkehr Zeit lassen will.

Sollte Taylor-Johnson das Angebot für Bond tatsächlich schon erhalten haben, ging es dann offenbar doch schneller, als ursprünglich gedacht. Der bis dato letzte 007-Film Keine Zeit zu Sterben, mit dem sich Daniel Craig von der Rolle verabschiedete, startete 2021 unter der Regie von Cary Fukunaga in den Kinos.

Brian Tyree Henry als Lemon (links) und Aaron Taylor-Johnson als Tangerine (rechts) in Bullet Train von Regisseur David Leitch. Bildquelle: Sony Pictures

Woher kennt man Aaron Taylor-Johnson überhaupt?

Aaron Taylor-Johnson ist Comic-Fans dank seiner Rollen in Kick-Ass und als Quicksilver im Marvel Cinematic Universe natürlich nicht unbekannt. Seitdem trat er in Filmen wie Godzilla, Outlaw King, Tenet oder The King’s Man auf. 2022 spielte er in David Leitchs Bullet Train eine Rolle, die ihn für viele zum perfekten James Bond machte.

So auch für unseren Kollegen Marco Risch von Nerdkultur. Warum er Aaron Taylor-Johnson liebend gerne als neuen 007 sehen würde, erklärt Marco in seinem ausführlichen Video-Essay:

Ab dem 1. Mai ist Aaron Taylor-Johnson nochmal in einem Actionfilm zu sehen, sobald The Fall Guy mit Ryan Gosling und von David Leitch in den Kinos startet. Der Film konnte übrigens bereits einen 18 Jahre alten Rekord brechen, den zuvor James Bond innehatte. Am 30. August 2024 folgt dann Kraven the Hunter, in dem Taylor-Johnson den titelgebenden Spider-Man-Schurken spielt.

Was haltet ihr davon, dass Aaron Taylor-Johnson tatsächlich zum nächsten James Bond werden könnte? Würdet ihr euch über den 33-jährigen Briten in der Rolle freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wer wäre eurer Meinung nach der perfekte James Bond? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!