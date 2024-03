Der neue Film eines echten Action-Spezialisten bricht einen 18 Jahre alten Weltrekord von James Bond

Mit The Fall Guy kommt wohl eins der großen Actionfilm-Highlights 2024 auf uns zu. Bildquelle: Universal Studios

Falls ihr The Fall Guy noch nicht auf dem Schirm habt, solltet ihr euch jetzt den 1. Mai 2024 im Kalender anstreichen: Zu diesem Termin startet der neue Actionfilm von David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2) mit Ryan Gosling in der Hauptrolle in den Kinos.

Der wird nicht nur vor Release von Kritikern mit Lob überschüttet, sondern konnte sogar einen 18 Jahre alten Weltrekord brechen, den zuvor James Bond innehatte. Doch beginnen wir von vorn.

Worum geht es in The Fall Guy überhaupt?

Die Handlung dreht sich um den in die Jahre gekommenen und abgehalfterten Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling), der seine Karriere ein letztes Mal neu aufleben lassen will. Bei seinem neuen Filmprojekt trifft er auf seine Ex und Regisseurin Jody Moreno (Emily Blunt) und seinem ehemaligen Kollegen Tim Ryder (Aaron Taylor-Johnson).

Zwischen Seavers und Ryder gibt es böses Blut, aber als Letzter unter mysteriösen Umständen verschwindet, wird der Stuntman in eine waschechte Verschwörung hineingezogen. Seine Fähigkeiten und seine Erfahrung kommen Colt dabei definitiv zugute - wie der offizielle Trailer zu The Fall Guy zeigt:

Steven Spielberg liebt The Fall Guy

The Fall Guy ist als Liebeserklärung an die Kino-Branche und explizit das Handwerk von Stuntmen und -women zu verstehen. Bei Kritikern findet das auf jeden Fall großen Anklang, so kommt The Fall Guy aktuell bei Rotten Tomatoes auf 90 Prozent positiver Kritiken und begeistert sogar Kult-Regisseur Steven Spielberg - wie Ryan Gosling gegenüber Variety verriet.

Kein Wunder, lassen sich die Wurzeln von David Leitch selbst darauf zurückführen, dessen Karriere als Stuntman und -Choreograph bei dutzenden Filmen begann. Spätestens mit John Wick machte er sich gemeinsam mit Chad Stahelski auch auf dem Regie-Stuhl einen Namen.

So oft hat sich noch kein Auto überschlagen

Kommen wir zum springenden Punkt: Beim Dreh von The Fall Guy wurde eine Szene gedreht, bei der sich Stuntman Logan Holladay mit seinem Auto achteinhalb Mal überschlug. Das Manöver hört auf die Bezeichnung Cannon Rolls und der bisherige Rekordhalter kam nur auf sieben. Dafür war Stuntman Adam Kirley beim Dreh von Casino Royale verantwortlich.

The Fall Guy hat also einen 18 Jahre alten Weltrekord gebrochen, den zuvor James Bond innehatte. Falls ihr euch dafür interessiert, wie achteinhalb Cannon Rolls hintereinander aussehen, müsst ihr euch nicht bis zum 1. Mai 2024 gedulden: Das folgende Video zeigt das atemberaubende Manöver aus The Fall Guy.

