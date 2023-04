Wie viel Spielzeit bietet Star Wars Jedi: Survivor? Unser Fazit nach dem Durchspielen

Wie viel Spielzeit ihr aus Jedi: Survivor rausholt, hängt von eurem Spielstil ab. Wie fast immer.

Ihr wollt Star Wars Jedi: Survivor durchspielen, aber habt nur begrenzte Zeit, weil Familie, Beruf, Schule und Co. euch immer wieder aus der weit, weit entfernten Galaxis reißen? Dann klären wir mal, wie viel Zeit ihr mitbringen müsst, um die Kampagne zu beenden.

Wir haben das komplette Spiel für unseren GameStar-Test zu Jedi: Survivor durchgespielt. Und eines vorneweg: Eure Spielzeit in Jedi: Survivor wird drastisch variieren, je nachdem, welcher Spielertyp ihr seid beziehungsweise wie umfangreich ihr die Spielwelt erkunden wollt. Wo optionale Schätze in Fallen Order eher nettes Beiwerk waren, ändert Survivor den Blickwinkel: Ihr könnt einen Großteil der Spielzeit damit verbringen, neue Bewohner für eure Bar zu rekrutieren, Pflanzen zu sammeln, Schätze zu bergen.

Aber nichts davon müsst ihr tun. Also dröseln wir es mal ein wenig auf.

Ihr wollt nur die Hauptgeschichte spielen : Ihr müsst in Jedi: Survivor keinen Nebenkram farmen, um Skillpunkte zu sammeln. Gerade auf niedrigen Schwierigkeitsgraden lässt sich das Spiel auch leicht durchspielen, wenn ihr nur der Hauptgeschichte folgt. Dann braucht ihr etwa 15 Stunden, falls ihr ohne große Hürden durchkommt.

: Ihr müsst in Jedi: Survivor keinen Nebenkram farmen, um Skillpunkte zu sammeln. Gerade auf niedrigen Schwierigkeitsgraden lässt sich das Spiel auch leicht durchspielen, wenn ihr nur der Hauptgeschichte folgt. Dann braucht ihr etwa 15 Stunden, falls ihr ohne große Hürden durchkommt. Ihr wollt immer mal wieder Nebenkram mitnehmen : Bei unserem Test haben wir versucht, neben der Hauptgeschichte so viele Nebenaufgaben, Collectibles und Geheimnisse wie möglich mitzunehmen. Einige Planeten hatten wir fast zu 90 Prozent erkundet, in der Hauptwelt Koboh war noch sehr viel offen. Für den Durchlauf haben wir gute 20 Stunden gebraucht.

: Bei unserem Test haben wir versucht, neben der Hauptgeschichte so viele Nebenaufgaben, Collectibles und Geheimnisse wie möglich mitzunehmen. Einige Planeten hatten wir fast zu 90 Prozent erkundet, in der Hauptwelt Koboh war noch sehr viel offen. Für den Durchlauf haben wir gute 20 Stunden gebraucht. Ihr wollt die 100 Prozent! Falls ihr vorhabt, wirklich jeden Winkel von Jedi: Survivor zu erkunden, jeden Schatz zu sammeln, jeden Fisch zu fangen, dann verdoppelt sich die Spielzeit. Rechnet locker mit 35 bis 40 Stunden. Die Secrets sind teils echt verflucht schwierig zu finden.

Unsere Empfehlung: Wer sich bei Jedi: Survivor nur auf die Hauptgeschichte konzentriert, darf das natürlich tun, verpasst aber einige wirklich coole Nebengeschichten und Schauplätze. Auf Koboh gibt es so viele Orte zu entdecken, zu denen ich die eigentliche Kampagne gar nicht führt, beispielsweise das Jawadorf, versteckte Jedi-Tempel und, und, und. Wir möchten euch also durchaus empfehlen, Nebenkrams in einem für euch passenden Ausmaß mitzunehmen.

Jedi: Survivor hat zudem einen New Game Plus, mit dem ihr neue Härtegrade und Lichtschwertfarben freischaltet. Falls ihr wirklich alles sehen und einen zweiten Durchlauf wagen wollt, könnt ihr die Spielzeit entsprechend aufsummieren.