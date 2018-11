Jetzt live: Battlefield 5 mit unseren Experten - Wir spielen BF5: Die Kampagne und jede Menge Multiplayer

Schon seit dem 8. November ist Battlefield 5 per Vorab-Zugang auf der Online-Plattform Origin verfügbar. Zum Wochenausklang wollen wir live in die finale Version des Weltkriegs-Shooters reinspielen - zusammen mit den Kollegen von IGN.

Auf unserem gemeinsamen Streaming-Kanal MAX (Monsters & Explosions) bei Twitch streamen wir heute ab 18:00 Uhr die PC-Version von Battlefield 5. Es spielen für euch die Battlefield-Experten Sandro Odak, Head of GameStar.de und Alexander Schneider von IGN Deutschland.

Unser Streaming-Kanal MAX bei Twitch

Wir schauen uns die War-Stories-Kampagne von BF5 an, danach geht's in einige Multiplayer-Matches im Conquest- und Grand-Operations-Modus. Natürlich könnt ihr euch aktiv im Chat beteiligen und vorschlagen, was unsere Kombattanten im Spiel tun sollen.

