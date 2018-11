Noch vor der Unreal Engine, vor Gears of War und weit vor dem gigantischen Erfolg von Fortnite entwickelte Epic in den 90ern, damals unter dem Namen Epic MegaGames, eine Plattformer-Trilogie um die Abenteuerin Jill. Die hüpfte, kletterte und kämpfte sich durch allerhand Dschungel-Getier und marode Ruinen.

Jetzt sind Jill of the Jungle, Jill Goes Underground und Jill Saves the Prince über GOG wieder aufgetaucht. Alle interessierten Videospiel-Historiker können sich die Complete Edition kostenlos herunterladen und erfahren, wie Epics Anfangsjahre aussahen.

Zum Download von Jill of the Jungle: The Complete Trilogy auf GOG

Federführender Entwickler hinter der Serie war übrigens Tim Sweeney. Der ist immer noch bei Epic Games und leitet das Unternehmen mittlerweile als CEO. Ein Ablaufdatum für die Gratisspiele werden auf GOG nicht genannt, daher dürften die Plattformer erstmal dauerhaft kostenlos sein.

Jill greift in den Retro-Spielen nicht nur nach Lianen, sondern verwandelt sich an bestimmen Punkten in ein Tier, wenn sie magische Gegenstände findet. Dann erlebt sie die Dschungel-Level als flammender Vogel, als springender Frosch oder als Fisch, der Kugeln verschießen kann.