John Wick bekommt Konkurrenz: Die Action-Reihe mit Keanu Reeves als ehemaligen Auftragskiller auf Rachefeldzug erhält ein erstes Spin-off. Der Film trägt den Titel Ballerina und stellt einen weiblichen Assassinen in den Mittelpunkt der Handlung.

Die Idee zum Film entstand wohl während der Produktion zu John Wick 3, schließlich spielte darin bereits eine von Unity Phelan dargestellte Ballerina mit, die sich als Auftragskillerin betätigt.

Wer wird zur schlagkräftigen Ballerina?

Wer die knallharte Heldin im Spin-off darstellen wird, steht noch nicht fest. Beispiele für einen vergleichbaren Film mit starken Frauentypen, die auch kräftig austeilen können, gibt es bereits.

So prügelte sich etwa Charlize Theron als Atomic Blonde auf der Kinoleinwand. Kein Wunder, schließlich stammt der Film auch von John Wick-Regisseur David Leitch. Da hier schon an einer Fortsetzung gearbeitet wird, ist Theron als mögliche Kandidatin für die Hauptrolle im John Wick-Ableger wohl aus dem Rennen. Wer stattdessen in die engere Wahl kommt, dürfte sich in nächster Zeit entscheiden.

Regisseur Len Wiseman wird den Actionfilm drehen

Wer den Actionstreifen drehen wird, steht dafür schon fest: Regisseur Len Wiseman (Underworld, Stirb langsam 4) setzt den Film Ballerina für Lionsgate in Szene.

Das Drehbuch schreibt Shay Hatten, Mitautor von John Wick 3 und Autor von Zack Snyders kommenden Netflix-Film Army of the Dead. Chad Stahelski, Regisseur und Produzent der Reihe, ist ebenfalls am Spin-off beteiligt. Über die Handlung wird bislang noch nichts verraten.

Ob Keanu Reeves in seiner neuen Paraderolle ebenso einen Auftritt haben wird, steht noch aus. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für seine Rückkehr in John Wick 4, der am 21. Mai 2021 in die Kinos kommen soll. Auch eine passende TV-Serie namens The Continental ist derzeit in Arbeit, sowie ein passendes Videospiel namens John Wick Hex.

