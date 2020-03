Früher waren Dinosaurier in Videospielen noch ein größeres Ding. Damals gab es ja sogar noch Spiele wie Turok. Wenn ihr euch nach dieser Zeit zurücksehnt oder sogar ein großer Fan von Jurassic Park seid, dann solltet ihr euch Jurassic Life auf keinen Fall entgehen lassen!

Jurassic Life ist ein umfangreiche Total Conversion für den Shooter-Klassiker Half-Life 2 und macht daraus ein komplett neues Spiel rund um die Urgiganten. Wie die Entwickler außerdem jetzt mitgeteilt haben, ist die Mod mittlerweile nahezu vollständig fertig. Diese Ankündigung feiern sie mit einem neuen Trailer:

Über zehn Jahre Arbeit

Das Projekt existiert schon eine ganze Weile. Der ersten Blogeintrag auf Moddb reicht bis 2008 zurück. Das Team ist also schon bereits sehr lange mit dem Spiel beschäftigt. Um so erfreulicher, dass es sich nach der all der Zeit nicht verlaufen hat.

Inzwischen ist das Projekt an einem Punkt angekommen, an dem es im Prinzip von Anfang bis Ende komplett spielbar ist. In der Theorie kann man also von der ersten bis zur letzten Zwischensequenz ohne größere Probleme spielen - wenn wir das Problem der fleischfressenden Dinosaurier mal außen vor lassen.

Wann kann man die Mod also runterladen? Momentan geht das noch gar nicht. Auch wenn sich das Spiel zwar komplett durchspielen lässt, haben die Entwickler noch ein wenig Arbeit vor sich. Bis wirklich alles einwandfrei funktioniert, soll es aber nicht mehr lange dauern. Der Release von Jurassic Life ist für 2020 geplant.

Was ist die Story von Jurassic Life?

Auch wenn Jurassic Life sichtbar von Steven Spielbergs erstem Film inspiriert ist, grasen die Entwickler nicht einfach nur dessen Ereignisse ab. Die Geschichte soll sich außerdem auch nicht strikt an alles halten, was in Filmen oder Büchern etabliert wurde.

Wir übernehmen aber immerhin die Rolle des Parkwächters Robert Muldoon, der auch in Spielbergs Film einen Auftritt hat - und schließlich Opfer eines Raptoren wird. Muldoon muss sich in Jurassic Life durch den wilden Park kämpfen und bekommt es dabei auch mit großen Bestien wie dem ikonischen T-Rex zu tun.