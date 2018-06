Jurassic World Evolution - Entwickler begründen fehlenden Mod-Support

Von Star Wars bis Zurück in die Zukunft: Für Planet Coaster gibt es zahlreiche Mods, dank denen ihr die Aufbausimulation nach eurem Geschmack individualisieren könnt. Gleichzeitig wird das Spiel dadurch noch heute mit regelmäßigen Updates versorgt.

Umso überraschender war deswegen die Nachricht, dass Jurassic World Evolution, das auch vom britischen Studio Frontier Developments stammt, keinen Mod-Support erhält.

Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass es sich bei Jurassic World Evolution im Gegensatz zu Planet Coaster um ein Lizenzspiel handelt, das Setting und Figuren vom neuen Kinofilm Jurassic World 2 übernimmt. Die Rechte an der Marke liegen bei Universal Pictures, entsprechend müssen sich die Entwickler nach dem Filmstudio richten.

Um mehr Klarheit bei der Mod-Frage zu erhalten, haben wir bei Frontier Developments selbst nachgefragt und dabei folgende Stellungnahme erhalten:

"Jurassic World Evolution wird keine Mods unterstützen. Wir haben nichts gegen Modding und in der Vergangenheit unglaubliche Designs der Community für unsere Spiele gesehen. Aber es wäre sehr schwierig für einzelne Mods, den von uns angestrebten Detailgrad und die visuelle Qualität zu erreichen.



Wir sind sehr froh darüber, mit Universal Studios zusammenzuarbeiten und Zugriff auf großartige Assets bekommen zu haben, um damit eine Welt zu erschaffen, die den Filmen vom Aussehen und Gefühl her treu bleibt. Letztlich konzentrieren wir uns darauf, Spielern die bestmögliche Jurassic-World-Evolution-Erfahrung bieten zu können, während wir gleichzeitig das Universum respektieren."

Jurassic World Evolution erscheint am 12. Juni 2018. Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, was euch in dem Aufbauspiel erwartet und was Dinos mit den Sims gemein haben, dann lest euch doch unseren Artikel mit den fünf wichtigsten Erkenntisse aus unserer Anspiel-Session durch.

