Kenobi: Wer auf eine 2. Staffel der Star-Wars-Serie hofft, wird jetzt bitter enttäuscht

Die Star-Wars-Prequels haben nicht gerade den besten Ruf, aber in den Herzen vieler Fans einen festen Platz eingenommen. 17 Jahre nach Episode 3 - Die Rache der Sith sollte es zu einem beinahe schon unerwarteten Wiedersehen kommen: In Kenobi kreuzten Hayden Christensen und Ewan McGregor erneut die Lichtschwerter.

Kommt mehr Kenobi? Es sieht aktuell nicht gut aus

Doch wie steht es eigentlich um eine zweite Staffel? Kurz nach dem Release der sechsten und bis dato letzten Folge ließ Ewan McGregor nicht lange darauf warten, sich für eine erneute Rückkehr als Jedi-Meister im Exil auszusprechen. Und tatsächlich schloss sogar Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy eine weitere Season nicht völlig aus.

Bis heute ist daraus aber (offensichtlich) nichts geworden. Zu Besuch beim Goteborg Film Festival wurde nun Ewan McGregor auf eine zweite Kenobi-Staffel angesprochen (via Variety). Dabei macht der Schauspieler nicht allzu große Hoffnung, dass die Star-Wars-Serie fortgesetzt werden könnte:

Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, für eine zweite Staffel [von Kenobi] zurückkehren zu dürfen, doch leider gab es dafür bisher noch keine Gespräche. Bei Disney ist gerade viel los.

Fairerweise war Kenobi von Anfang an als Miniserie konzipiert. Soll heißen: Die Geschichte wird in nur einer Staffel zu Ende erzählt und dann auch abgeschlossen. Das hat McGregor allerdings nicht davon abgehalten, immer wieder für eine zweite Staffel hausieren zu gehen – so zum Beispiel bei Kathleen Kennedy und Regisseurin Deborah Chow persönlich.

Die Kenobi-Serie spielt sich zwischen den Star-Wars-Episoden 3 und 4 ab, es gibt also für eine potenzielle zweite Staffel nur bedingt Spielraum. Theoretisch bleiben aber im Krieg-der-Sterne-Kanon noch zehn Jahre, bis Eine neue Hoffnung mit Darth Vaders Angriff auf die Tantive IV beginnt.

Ob wir früher oder später noch mehr von Ewan McGregor zu sehen bekommen, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Zumindest Hayden Christensen kehrte erneut für die Ahsoka-Serie in der Rolle von Anakin Skywalker/Darth Vader zurück. Ahsoka wurde erst kürzlich ganz offiziell um eine zweite Staffel verlängert.

2024 starten übrigens gleich vier neue Star-Wars-Serien bei Disney Plus: Skeleton Crew, The Acolyte, The Bad Batch: Staffel 3 und Tales of the Jedi: Staffel 2. Mit neuen Krieg-der-Sterne-Filme könnte es am ehesten mit The Mandalorian & Grogu und dem Rey-Film mit Daisy Ridley weitergehen. Mehr dazu könnt ihr unter den obigen Links nachlesen.