Kingdom Come 2: Der Hans-Schauspieler zeigt im Stream versehentlich eine uralte Version, ein Entwickler klärt alles auf

Ein Stream mit dem Schauspieler von Hans Capon zeigt eine Version, die niemand hätte sehen sollen. Und dicke Häschen.

Hans Capon ist nicht nur der beste Freund von Heinrich, sondern auch der wohl beliebteste Nicht-Spielercharakter im ganzen Spiel. Kein Wunder also, dass auch sein Schauspieler Luke Dale eine große Fangemeinde um sich schart und auf Twitch tausende Menschen einschalten, um ihm live beim Spielen zuzusehen.

Hier streamt der britische Schauspieler unter dem Namen LordHansCapon gelegentlich eine Runde Kingdom Come. Zuletzt wollte er erstmals auch Kingdom Come: Deliverance 2 stolz präsentieren, doch dabei ist einiges schiefgegangen. Denn den Zuschauern fiel schnell auf, dass mit seiner PS5-Version etwas nicht stimmt. Später stellte sich gar heraus, dass Herr Hans hier gerade eine ein Jahr alte Version präsentiert, die noch komplett mit Bugs verseucht war und ein unfertiges Interface aufweist.

Ein Entwickler musste ihn dann live bitten, einen Patch zu installieren. Den Stream selbst gibt es hier noch zu sehen:

Viele Bugs und runde Hasen

Es dauerte nicht lange, bevor den Zuschauern erste Ungereimtheiten auffielen. Die allererste Zwischensequenz im Spiel ruckelte bereits ohne Ende, nur ging der Schauspieler hier noch davon aus, dass es an der Stream-Verbindung liegt. Beim darauffolgendem Kampf während des Prologs zeigten sich weitere Bugs.

Texturen blitzten, der Rauch zuckelte hin und her. Später, als Heinrich und Hans ihr Lager am See erreichen, flimmerte der ganze See wie eine Discokugel. Sogar die Gesichter wirkten deutlich kantiger.

Am lustigsten waren aber sicherlich die molligen Hasen, am oberen Bildschirmrand. In Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt ein Hase an, ob Heinrich gerade gesucht, verfolgt oder bekämpft wird. Nur sehen die Hasen im richtigen Spiel ganz anders aus als in der Version von Luke Dale. Hier waren die Hasen klein, rund und zugegebenermaßen extrem süß:

»Lade den Patch runter!«

Schon zu Beginn des Streams macht Luke Dale kein Geheimnis daraus, dass er den Day One Patch für Kingdom Come: Deliverance 2 nicht runtergeladen hat. Er zeigt sogar seine Download-Leiste auf der PS5 und erklärt, dass der Patch 80 GB groß sei und der Download fast 9 Stunden gedauert hätte. Darauf wollte er nicht warten.

Doch offenbar hat er dabei unterschätzt, wie alt seine Version wirklich war. Die Warhorse-Entwickler haben aber schnell mitbekommen, dass er gerade tausenden Leuten eine komplett veraltete Version zeigt. Erst gab es private Nachrichten an Dale, später hat Dale dann sogar einen Entwickler live vor der Kamera angerufen. Der konnte das Problem natürlich nicht spontan fixen, sondern nur sagen: Lade den Patch runter .

Später teilte Dale noch eine Textnachricht via X, in der ein Entwickler bestätigt, dass seine Version bestimmt ein Jahr alt war. Der Stream wurde auch dann frühzeitig abgebrochen und Herr Hans beziehungsweise Luke Dale streamte das Spiel am nächsten Tag erneut. Diesmal mit allen Patches installiert.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Sicherlich werden noch viele Streams mit Luke Dale folgen, falls ihr dort einmal einschalten wollt, er hat bereits verkündet, das ganze Spiel live durchzuspielen. Seine Version steckte im Übrigen in der Collectors Edition, die er für seine Beteiligung am Spiel von Warhorse geschenkt bekommen hatte. Von Heinrichs Schauspieler Tom McKay gibt es derzeit leider keinen Livestream.

Der hat schon in mehreren Interviews darüber geredet, dass er nicht viel spielt und sich mit Technik nicht gut auskennt. Womöglich wäre da noch mehr schiefgegangen als bei Hans.