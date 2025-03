Kingdom Come 2: Achtung, gerade gibt es einen schweren Bug in der Hauptquest! Wir haben eine Lösung

Bei der Hauptquest »In die Unterwelt« glänzt der NPC Geiß nach Patch 1.2 aktuell durch seine Abwesenheit. Frechheit.

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 kann man wirklich viel Zeit verbringen. Fragt nur mal unseren Tester Fabiano, der die GameStar-Redaktion mit endlosen Geschichten über seine trunkenen Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen bei Laune hält.

Umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn einem der ein oder andere Bug einen Strich durch die Rechnung macht und im schlimmsten Fall sogar Spielzeit raubt. Von so einem Problem wird Kingdom Come 2 aktuell geplagt, der offenbar durch Patch 1.2 aufgekommen ist.

Vorsicht vor der Hauptquest In die Unterwelt !

Konkret geht es um die Hauptquest In die Unterwelt (im Original Into the Underworld ), bei der ihr einen Charakter namens Geiß (oder auch Goatskin) ausfindig machen müsst. Den genauen Ablauf dieser Aufgabe findet ihr in unserer ausführlichen Komplettlösung zu KCD2.

Manche Spieler berichten jedoch davon, dass das Schlitzohr nach Patch 1.2 bei ihnen schlichtweg nicht spawnen will, womit ein Fortschritt in der Haupthandlung von Kingdom Come 2 unmöglich wird.

Ein Hotfix kommt, was hilft in der Zwischenzeit?

Diesem Problem ist sich Warhorse bewusst und verspricht einen Bugfix in Kürze. Auf X (ehemals Twitter) gibt der PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling des Studios bekannt, dass die Entwickler an einem Patch arbeiten, der kommende Woche folgen soll. Bis dahin vertreibt ihr euch also besser mit Nebenquests die Zeit.

Falls ihr nicht so lange warten wollt, rät euch der PR-Manager von Warhorse dazu, einen Spielstand zu laden, bei dem ihr In die Unterwelt noch nicht gestartet habt - damit sollte sich Geiß tatsächlich wieder blicken lassen. Das empfiehlt sich natürlich nur für Spieler, bei denen der Speicherstand nicht zu lange in der Vergangenheit liegt.

Welche Lösung euch auch noch helfen könnte

Alternativ hat der User Etrnitys auf Reddit ebenfalls eine mögliche Lösung parat. Seid jedoch gewarnt: Hier seid ihr ebenfalls auf einen Spielstand in der Vergangenheit angewiesen! Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass ihr auch hier etwas Fortschritt verliert.

Kleine Spoiler-Warnung! Etrnitys geht in seinem Workaround auf konkrete Ereignisse von In die Unterwelt ein. Ihr solltet also ungefähr wissen, wie die Quest abläuft. (Auch hier empfehlen wir nochmal einen Blick in unsere Komplettlösung).

Ladet einen Spielstand, bei dem ihr mit Katharina in der Schenke Henkersschlinge erst noch sprechen müsst.

Geht nun zu dem Loch an der Wand und sprecht mit dem Mann namens Chenyek, der am Tisch sitzt.

Nehmt die Herausforderung für den Kampf gegen Goliath an und besiegt ihn

Im darauffolgenden Gespräch mit Chenyek fragt ihr nur nach Geiss und ignoriert alle anderen Dialogoptionen. Verabschiedet euch daraufhin direkt.

Sucht nun direkt die Hütte von Geiß auf (hier hilft euch dieser YouTube-Clip weiter), dort sollte er sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag berichten mehrere Spieler davon, dass sie so die Quest nach Patch 1.2 beenden konnten. Alternativ könnt ihr natürlich auf den versprochenen Bugfix von Warhorse warten, der irgendwann kommende Woche folgen soll.

Patch 1.2 hat in Kingdom Come: Deliverance 2 natürlich nicht nur Unheil angerichtet. Das Update kommt mit allerlei Fixes und sogar neuen Inhalten daher. Einen Überblick bekommt ihr unter den Links oben. Wie genau der neue Barbier funktioniert, haben wir natürlich ebenfalls für euch aufgeschlüsselt. Heinrich muss ja auch was hermachen.