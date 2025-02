Kingdom Come 2: Was haltet ihr bisher vom Mittelalter-Rollenspiel?

Wie gut versteht ihr euch bisher mit Heinrich? Lasst es uns in der Umfrage wissen!

Nur wenige Tage nach dem Release kann Kingdom Come: Deliverance 2 gleich mehrere Erfolge feiern: Die Tests fallen zum allergrößten Teil sehr positiv aus und ergeben aktuell einen Metascore von 88. Auf Steam bricht das Rollenspiel mit Leichtigkeit den Spielerrekord des Vorgängers und wird zu 90 Prozent positiv bewertet. Und bereits nach einem Tag hat Entwickler Warhorse bereits eine Million Kopien verkauft.

Doch jetzt seid ihr dran: Wie gefällt euch Kingdom Come 2 bisher? Ist es genau das Spiel, das ihr erwartet habt? Wurden eure Hoffnungen überboten oder untertroffen? Antwortet in unserer Umfrage, wie gut euch das Rollenspiel gefällt! Und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, warum das so ist.

Unser eigenes Urteil zu Kingdom Come 2 fällt eindeutig aus: Für uns ist das Spiel die perfekte Rollenspiel-Fortsetzung mit einer der glaubwürdigsten Spielwelten überhaupt. Deshalb vergeben wir mit 90 Punkten eine sehr hohe Wertung im Test. Und da wir schon seit fast einem Monat eine Vorabversion spielen durften, haben wir jede Menge Hilfestellungen und Tipps für euch vorbereitet!

Alles für eure Reise

Kingdom Come 2 ist mit Sicherheit nicht das zugänglichste Rollenspiel und lässt euch gerade zu Beginn manchmal mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Damit ihr Frust vermeiden und möglichst schnell ins Spiel finden könnt, haben wir aber 13 praktische Einsteigertipps für euch gesammelt. Aus welchen unserer Fehler ihr lernen könnt, zeigen wir euch außerdem im Video:

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Das ist aber natürlich noch nicht alles. Damit euer Heinrich möglichst schnell vom schwächlichen Vagabunden zum kampfstarken Ritter wird, zeigen wir euch, wie ihr am schnellsten eure Fähigkeiten verbessert und welche Skills und Perks sich besonders lohnen.

Gerade zu Beginn müsst ihr euch in Kingdom Come 2 nämlich gut überlegen, auf welche Kämpfe und Herausforderungen ihr euch einlasst. Ohne gute Ausrüstung und Training macht Heinrich schnell schlapp.

Allerdings könnt ihr euch gleich zu Beginn eine gute Rüstung besorgen, um bessere Chancen zu haben. Und auch eure Geldprobleme lassen sich schnell lösen: Denn bereits im ersten Dorf versteckt sich ein kleiner Schatz.

Wir begleiten euch aber (auf Wunsch) auch weiter auf eurer Reise. In unserer Komplettlösung zeigen wir euch den Weg durch jede Hauptquest. Außerdem findet ihr bei uns auch Guides zu den vielen Nebenquests, die ihr in der Welt von Kingdom Come 2 finden könnt. Und damit die Performance nicht euer größter Feind ist, erklärt euch unser Tuning-Guide, wie ihr am meisten FPS herausholen könnt.