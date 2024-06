Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt mehr von Heinrichs neuem Leben zwischen Schmiede und Schlachtfeld

1:49 Kingdom Come 2: Neuer Trailer verrät mehr zur Story und zeigt neue Gameplay-Mechaniken

Die Warhorse Studios haben beim Summer Games Fest einen neuen Trailer zu Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht, der spannende Einblicke in die Fortsetzung des gefeierten Mittelalter-Rollenspiels liefert. Der Trailer zeigt sowohl neue als auch bekannte Elemente, die euch zurück in das authentische Heilige Römische Reich des 15. Jahrhunderts entführen.

Heinrich kehrt zurück - mit alten Feinden und neuen Verbündeten

Der Trailer zeigt den Protagonisten Heinrich, der mittlerweile als Schmied arbeitet und sich mit einem jungen Adligen angefreundet hat. Der Trailer deutet bereits eine enge Freundschaft an, inklusive einiger Eskapaden, die die beiden gemeinsam erleben.

Eine der auffälligsten Szenen zeigt ausschweifende Orgien in einem Badehaus, bei denen Heinrich auch eine leidenschaftliche Begegnung mit einer Frau hat. Doch es bleibt nicht bei den Freuden des Lebens.

Heinrich und sein adeliger Freund werden auf dem Marktplatz bestraft: Die Köpfe in eine Schandgeige gesteckt (ein hölzerner Gegenstand, der Kopf und Hände fixiert), werden sie mit faulen Früchten beworfen und ausgepeitscht.

Ein weiteres wichtiges Story-Element des Trailers ist die Ankündigung einer bevorstehenden Belagerung. Markvart von Aulitz, der Antagonist aus dem ersten Teil Kingdom Come: Deliverance, plant einen Angriff auf eine Burg von Heinrichs Verbündeten, was eine epische Schlacht versprechen könnte.

Aber auch das Gameplay wird erweitert und bietet neue Möglichkeiten: Der Trailer zeigt Schleichen und Bogenschießen vom Pferd aus - zwei neue Features, die das Gameplay noch vielseitiger machen. Außerdem werden Musketen und Armbrüste eingeführt, die das historische Waffenarsenal erweitern.

Aktuell ist geplant, dass Kingdom Come: Deliverance 2 voraussichtlich Ende 2024 erscheinen wird und gilt bereits jetzt als eines der wichtigsten Spiele des Jahres. Freut ihr euch bereits, erneut in die Rolle des jungen Schmiedesohns aus Skalitz zu schlüpfen? Lasst es uns gerne weiter unten im Kommentarbereich wissen!