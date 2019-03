Kingdom Come: Deliverance war bei seinem Release vor über einem Jahr ein kontroverses Thema. Der Blogeintrag von Jan Heinemann kritisierte das Spiel und besonders den Creative Director Daniel Vavra vom tschechischen Entwicklerstudio Warhorse scharf und warf ihnen Geschichtsrevisionismus vor.

Auf Twitter wird nun eine erneute Diskussion auf dieser Grundlage geführt. Auslöser war die Nominierung von Kingdom Come für den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "Beste internationale Spielwelt". Die Kritik kommt von SZ-Redakteur Nicolas Freund, der sich in einem Tweet direkt an den DCP wand.

Was wird jetzt kritisiert?

Freund beschwerte sich in einem Tweet vom 4. März an den Twitter-Account des DCP darüber, dass Kingdom Come für den Deutschen Computerspielpreis nominiert sei. Darin hieß es:

"Kingdom Come: Deliverance ist nominiert für den Deutschen Computerspielpreis? Auch noch für "Beste Internationale Spielwelt"? Ein Spiel, dessen Entwickler es als Feature verkauft, dass darin keine Schwarzen vorkommen? Sonst geht's aber noch?"

Der Tweet wurde inzwischen wieder gelöscht, mit dem Hinweis, dass die Thematik komplexer sei, als in seinem ursprünglichen Tweet dargestellt wurde.

Das Thema "Kingdom Come: Deliverance" ist komplexer, als ich es im ersten Tweet mit der Kritik auch am Computerspielpreis dargestellt habe. Ich habe den Tweet deshalb gelöscht und möchte eine differenzierter Diskussion unterstützen. — Nicolas Freund (@NicolasFreund) March 8, 2019

Trotzdem traf die Kritik nicht auf taube Ohren und wurde vielfach diskutiert. Dabei klangen erneut viele der Argumente an, die auch bereits vor einem Jahr während der ursprünglichen Rassismus-Debatte rund um Warhorse Verwendung fanden.

Demnach betreibe Kingdom Come Geschichtsrevisionismus, da mit historischer Authentizität geworben und gleichzeitig die Abwesenheit schwarzer Personen mit diesem Anspruch gerechtfertigt wurde. Zudem würde sich das Rollenspiel nicht kritisch mit dem Konzept einer marodierenden ausländischen Armee auseinandersetzen, sondern die Invasoren viel mehr als plumpe Bösewichte inszenieren.

Olaf Zimmermann, Juryvorsitzender des DCP und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, ließ die Kritik an der Nominierung nicht unbeantwortet. Er verwies auf Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes, wonach nicht indizierte Computerspiele wie Kingdom Come unter dem Schutz der Kunst- und Meinungsfreiheit stehen.

Als Juryvorsitzender des @DerDCP würde ich gefragt, warum „Kingdom Come: Deliverance“ auf der Auswahlliste des #dcp2019 steht. Computerspiele fallen, wie Romane, Filme, Fotografien unter den Schutz von Artikel 5 des Grundgesetzes, der Kunst- und Meinungsfreiheit. 1/3 — Olaf Zimmermann (@olaf_zimmermann) March 7, 2019

die Hauptjury des #dcp2019, nach intensiver Diskussion, eine Entscheidung über den Gewinner in dieser Kategorie getroffen hat. Diese Entscheidung wird bei der Preisverleihung im kommenden Monat bekannt gegeben. 3/3 @NicolasFreund @gameswirtschaft @game_verband @DoroBaer — Olaf Zimmermann (@olaf_zimmermann) March 7, 2019

