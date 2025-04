Am langen Wochenende könnt ihr bei Steam + Co. 6 Spiele kostenlos ausprobieren und 2 sogar behalten

Über Ostern könnt ihr abtauchen und abheben - gleichzeitig.

Die letzten Wochenenden waren ziemlich dürftig, was kostenlose Spiele anging, doch damit ist jetzt Schluss. Pünktlich zu den Osterfeiertagen rücken die üblichen Verdächtigen mit Spielen zum Gratis-Ausprobieren raus.

Wir haben uns den Osterhasen vorgeknöpft und alle interessanten Titel zusammengetragen, die ihr in den kommenden Tagen kostenlos spielen könnt. Drei davon bleiben sogar dauerhaft in euren Osterkörbchen.

Highlight: Barotrauma

6:35 Steam-Hit Barotrauma schickt euch auf ein U-Boot im Weltraum

Autoplay

Genre: Action-Simulation | Release: 13.03.2023 | Kostenlos spielen bis: 21. April 2024 Zum Spiel auf Steam

Barotrauma ist bereits seit 2019 spielbar, seitdem hat sich aber einiges verändert. 2023 hat die U-Boot-Simulation den Early Access hinter sich gelassen und seine treue Fanbase gleich mitgenommen. Bei über 50.000 Reviews kommt das Spiel bei Steam auf starke 94 Prozent.

Darum geht's: Barotrauma verbindet Weltraum mit U-Boot-Action in einer 2D-Umgebung. In einer fernen Zukunft bewohnt die Menschheit ein Unterseeboot, das im tiefen Ozean eines Jupitermonds umherschippert.

Allein oder mit bis zu 15 weiteren Spielerinnen und Spielern navigiert ihr durch die Unterwasserwelt, schließt euch verschiedenen Fraktionen an oder sabotiert eure Mitmenschen für euren eigenen Vorteil. Wer lieber kreativ arbeitet, kann sich auch im Baumodus austoben und seine Kreation verkabeln.

Aber ihr müsst euch nicht nur mit dem Leben im U-Boot auseinandersetzen, auch in den dunklen Gewässern warten einige Überraschungen. Auf Tauchmissionen erkundet ihr die Tiefsee, in der sich allerhand Gruselgetier tummelt. Passt nur auf, dass euch nichts an Bord folgt.

Wenn ihr während des Ausprobierens Blut geleckt habt, könnt ihr Barotrauma noch bis zum 26. April für 17,50 Euro (50 Prozent Rabatt) einheimsen.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Star Citizen : Das umstrittene Weltraum-Spiel hat vor kurzem 800 Millionen US-Dollar durch Crowdfunding eingenommen und damit mehr Geld von Usern erhalten als jedes andere Videospiel. Dieses Wochenende müsst ihr aber keinen Cent locker machen, um mit dem Basisschiff durchs All zu tuckern. Kostenlos spielen bis : 28. April über joinstarcitizen.com

: Das umstrittene Weltraum-Spiel hat vor kurzem 800 Millionen US-Dollar durch Crowdfunding eingenommen und damit mehr Geld von Usern erhalten als jedes andere Videospiel. Dieses Wochenende müsst ihr aber keinen Cent locker machen, um mit dem Basisschiff durchs All zu tuckern.

1:47 Star Citizen: Update 4.1 ist da, bringt Orbital-Laser und Sandwürmer ins Spiel

Skull and Bones : Eine neue Roadmap soll Ubisofts gebeuteltes Piraten-Spektakel neu aufleben lassen und am Wochenende könnt ihr dem MMO eine Chance geben. Als Piratenkapitän stürzt ihr euch allein oder im Multiplayer in Seeschlachten, baut euer Schiff aus und besegelt die offenen Gewässer. Kostenlos spielen bis : 21. April über Ubisoft Connect, PS5 oder Xbox Series X/S

: Eine neue Roadmap soll Ubisofts gebeuteltes Piraten-Spektakel neu aufleben lassen und am Wochenende könnt ihr dem MMO eine Chance geben. Als Piratenkapitän stürzt ihr euch allein oder im Multiplayer in Seeschlachten, baut euer Schiff aus und besegelt die offenen Gewässer.

2:18 Skull and Bones zeigt im Trailer die ersten Inhalte für »Year 2« und ihr könnt sie kostenlos testen

No More Room in Hell 2 : Ähnlich schwer hat es der Zombie-Shooter. Zu Release von Bugs und mieser Performance geplagt, könnt ihr jetzt einen neuen Blick auf das Spiel werfen. Im Koop kämpft ihr euch durch eine von Untoten überrannte Map, haushaltet mit raren Ressourcen und versucht, dem Permadeath zu entgehen. Kostenlos spielen bis : 21. April über Steam

: Ähnlich schwer hat es der Zombie-Shooter. Zu Release von Bugs und mieser Performance geplagt, könnt ihr jetzt einen neuen Blick auf das Spiel werfen. Im Koop kämpft ihr euch durch eine von Untoten überrannte Map, haushaltet mit raren Ressourcen und versucht, dem Permadeath zu entgehen.

1:30 In No More Room in Hell 2 könnt ihr euch zu Acht gemeinsam gegen Zombies beweisen

AtmaSphere : Das Jump'n'Run - oder eher Jump'n'Roll - schickt euch auf eine Reise durch eine mittelalterliche Welt voller Fallen und anderen Gefahren. Als Metallkugel rollt ihr Richtung Ballerina, eure angebetete »Prinzessin«, für die ihr auf dem Weg Glitzersteinchen sammelt. Ja, auch Kugeln mögen Diamanten. Kostenlos einsammeln und behalten bis: 23. April auf Steam

: Das Jump'n'Run - oder eher Jump'n'Roll - schickt euch auf eine Reise durch eine mittelalterliche Welt voller Fallen und anderen Gefahren. Als Metallkugel rollt ihr Richtung Ballerina, eure angebetete »Prinzessin«, für die ihr auf dem Weg Glitzersteinchen sammelt. Ja, auch Kugeln mögen Diamanten. Botanicula : Hier ist der Name Programm. Als Trupp aus fünf knuddeligen Baumkreaturen begebt ihr euch auf die Reise, euren Heimatbaum vor einem Parasiten zu retten. Auf dem Weg nutzt ihr eure Umgebung, um viele kleine Rätsel zu lösen. Kostenlos einsammeln und behalten bis : 24. April auf Epic Games

: Hier ist der Name Programm. Als Trupp aus fünf knuddeligen Baumkreaturen begebt ihr euch auf die Reise, euren Heimatbaum vor einem Parasiten zu retten. Auf dem Weg nutzt ihr eure Umgebung, um viele kleine Rätsel zu lösen.

Wer zu den Feiertagen also mal eine Pause von seinen Verwandten braucht oder keine Lust auf Langeweile hat, kann ein paar Spiele auszuprobieren, die sonst vielleicht liegen geblieben wären.

Wenn ihr darüber hinaus noch auf der Suche nach Schnäppchen seid oder noch nicht wisst, was es diesen Monat bei Prime Gaming gibt, stöbert doch mal in der Linkbox. Frohe Feiertage!