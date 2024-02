Kostenlos auf Steam & Co.: Am Wochenende sind diesmal 6 Spiele gratis spielbar

Skull and Bones lässt euch kostenlos in die Beta spielen und es gibt noch mehr Gratis-Angebote.

Habt ihr am Wochenende ein paar freie Stunden, aber wisst nicht so Recht, was ihr spielen sollt? Vielleicht ist ja was Passendes in den Gratis-Spielen bei Steam und Epic dabei! Diesmal ist der Mix besonders wild, wir zeigen euch die einzelnen Titel gleich.

Denkt außerdem daran: Das Steam Next Fest läuft noch bis Montag, den 12. Februar. Das bedeutet für euch: Tausende Demos zu kommenden oder schon erschienenen Spielen sind übers Wochenende frei verfügbar, ihr könnt also eure Wunschlistenkandidaten selbst in Augenschein nehmen. Ein paar besonders coole Titel stellen wir euch gerade bei GameStar vor.

Doki Doki Literature Club

1:49 Doki Doki Literature Club im offiziellen Release-Trailer

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 15. Februar um 17 Uhr bei Epic

Doki Doki Literature Club ist am besten, wenn ihr einfach blind reinspielt und nicht genau wisst, was auf euch zukommt. Nur so viel vorweg: Es ist kein typisches süßes Anime-Spiel. Nehmt die Hinweise der Entwickler ernst, es werden ein paar … delikate Dinge passieren.

Nichts für zart besaitete, aber ein definitiv unvergessliches Erlebnis – wenn ihr euch ins Ungewisse stürzt. Community-Managerin Mary bekommt immer leuchtende Augen, wenn sie jemandem begegnet, der Doki Doki noch nicht gespielt hat. Ob ihr das als gutes oder abschreckendes Zeichen nehmt, überlassen wir mal euch.

West Hunt

Als Outlaw klaut ihr Medikamente, Munition - und lasst euch die Haare schneiden.

Kostenlos spielbar bis: 15. Februar bei Steam

Die offizielle Beschreibung dieses Spiels leidet unter einem mittelschweren Fall von Übersetzungsfehleritis: »West Hunt ist ein Multiplayer-Social-Abzugs-Spiel für ein bis vier Spieler, das im Wilden Westen angesiedelt ist«.

Gemeint ist natürlich »Social Deduction«, also ein Genre, in dem ihr die Pläne eurer Mitspieler herausfindet und dann durchkreuzt oder unterstützt. Bekannte Vertreter sind Among Us oder Werwolf.

West Hunt spielt im Wilden Westen, ihr seid entweder Bandit oder Sheriff. Die Outlaws verstecken sich unter den Dorfbewohnern und wollen rauben, die Gesetzeshüter müssen sie aufspüren und ausschalten – aber auf keinen Fall Unschuldige umnieten! Es gibt verschiedene Modi wie 1 vs 1, 2 vs 2 und 1 vs Bot.

Weitere Gratis-Angebote am Wochenende

Skull and Bones Beta: Ubisofts Piratenspiel mit turbulenter Entwicklungsgeschichte lädt vom 8. bis zum 11. Februar in die kostenlose Open Beta ein. Hier geht’s zur Anmeldung.

Ubisofts Piratenspiel mit turbulenter Entwicklungsgeschichte lädt vom 8. bis zum 11. Februar in die kostenlose Open Beta ein. Hier geht’s zur Anmeldung. Star Citizen: Das Weltraumspiel ist gerade kostenlos spielbar, euch stehen fünf Raumschiffe zur Verfügung. Hier geht's zum Event, das bis zum 15. Februar läuft.

Das Weltraumspiel ist gerade kostenlos spielbar, euch stehen fünf Raumschiffe zur Verfügung. Hier geht's zum Event, das bis zum 15. Februar läuft. Lost Castle: Diablo mit Kuschelgrafik, wie es Redakteur Fabiano nennt. Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis 15. Februar um 17 Uhr bei Epic.

Diablo mit Kuschelgrafik, wie es Redakteur Fabiano nennt. Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis 15. Februar um 17 Uhr bei Epic. DNF Duel: Kampfspiel-Spinoff zur Rollenspielreihe Dungeon & Fighter mit gemischten Bewertungen. Kostenlos spielbar bis 11. Februar bei Steam.

Kampfspiel-Spinoff zur Rollenspielreihe Dungeon & Fighter mit gemischten Bewertungen. Kostenlos spielbar bis 11. Februar bei Steam. DLCs für Train Sim World: Drei Erweiterungen mit neuen Strecken gibt’s gerade kostenlos, ihr braucht das Grundspiel. Gratis holen und dauerhaft behalten bis zum 12. Februar bei Steam.

Ist in den Gratis-Spielen zum Wochenende was für euch dabei? Strafft ihr die Segel und lichtet die Anker in der Beta zu Skull and Bones oder habt ihr gar keine Lust, die Piraten-Action nach ihren zahlreichen Verschiebungen auszuprobieren? Schreibt uns gerne in die Kommentare, womit ihr in den nächsten Tagen eure Spielzeit verbringt!