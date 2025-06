Kostenlos auf Steam: Einen legendären Loot-Shooter für Singleplayer und Koop könnt ihr jetzt gratis abstauben

Angetreten zum looten: Dieses Wochenende könnt ihr mit Borderlands einen der besten Loot-Shooter aller Zeiten abräumen.

Es ist schon wieder Freitag und das heißt, ihr habt wieder einmal eine Woche erfolgreich geschafft. Doch der Beginn des Wochenendes markiert nicht nur den Start in zwei arbeitsfreie Tage; nein, er bedeutet auch, es ist Zeit für neue Wochenendangebote bei Steam.

Wie fast jedes Wochenende gibt es darunter auch diese Woche einige Spiele, die ihr kostenlos anspielen und sogar behalten könnt. Wir verraten euch, welche Titel ihr abstauben könnt. Eines gleich vorab: Dieses Wochenende kommen vor allem Shooter-Fans auf ihre Kosten.

Wochenend-Highlight: Borderlands 2

Entwickler: Gearbox Software | Publisher: 2K | Genre: Ego-Shooter | Release: 21. September 2012

Der legendäre Loot-Shooter aus dem Jahr 2012 dürfte wohl den meisten Spielerinnen und Spielern ein Begriff sein; er gilt bis heute als bester Teil der Borderlands-Reihe.

Fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers Borderlands taucht auf dem Planeten Pandora ein neues Mineral namens Iridium auf, das erneut Scharen von Glücksrittern anlockt. Doch auch der narzisstische Schurke Handsome Jack und seine Hyperion Corporation wollen ihren Teil vom Mineral-Kuchen abhaben.

Als Spieler wählt ihr in der Releaseversion zwischen vier Charakterklassen (Commando, Gunzerker, Sirene und Assassine); die Waffen und Fähigkeiten werden wie im Vorgänger stetig aufgelevelt. Per DLC könnt ihr euch noch die zwei weiteren Klassen Mechromancer und Psycho hinzuholen. Borderlands 2 macht zwar schon im Singleplayer-Modus Spaß, der Shooter ist jedoch merklich auf das Koop-Spiel mit bis zu vier Spielern ausgelegt.

Wann endet die Aktion? Noch bis einschließlich Sonntag, den 08. Juni um 19:00 Uhr könnt ihr euch Borderlands 2 auf Steam gratis sichern. Nach Ablauf der Aktion verbleibt das Spiel permanent in eurer Bibliothek.

Was gibt es sonst noch kostenlos bei Steam?

Neben Borderlands 2 könnt ihr aktuell noch zwei weitere Gratisspiele bei Steam abräumen, die ihr auch nach Ablauf der jeweiligen Aktion in eurer Bibliothek behalten könnt. Bis zum 16. Juni könnt ihr etwa den düsteren Dungeon Crawler Hellslave einsacken.

Deutlich mehr Zeit habt ihr für das Story-Adventure Tell Me Why aus dem Hause Dontnod, in dem ihr ein Zwillingspaar mit übernatürlichen Kräften begleitet. Das Episodenspiel könnt ihr in der Komplettfassung bis zum 01. Juli kostenlos auf Steam abgreifen.

Einen guten Überblick über aktuelle und kommende Gratisaktionen bekommt ihr übrigens immer auf der Community-Webseite Steam-DB, die dafür eine eigene Seite eingerichtet hat

Neben Steam gibt es natürlich auch beim Konkurrenten Epic immer wieder Gratisspiele abzugreifen. Was diese Woche bei Epic verschenkt wird, erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Dort haben wir außerdem einige der derzeit besten Sonderangebote für euch gesammelt und verraten euch außerdem, warum Deltarune, das neue Spiel der Undertale-Macher, bei Steam derzeit massiv gefeiert wird.