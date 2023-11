Kostenlos bei Steam + Epic: Am Wochenende sind fünf Spiele kostenlos, darunter Anno 1800

Ob ihr lieber aufbaut oder zerstört, bleibt am Wochenende euch überlassen.

Ihr wollt mal wieder neue Spiele ausprobieren, aber euer Budget ist ziemlich klein? Dann könnt ihr am Wochenende gleich mehrere Titel kostenlos spielen - und einen davon sogar gleich behalten. Wir stellen alle fünf Spiele kurz vor und verraten, ob sie sich für euch lohnen. Viel Spaß beim Stöbern und dem anschließenden Ausprobieren!

Highlight der Woche: Anno 1800

2:19 Anno 1800: Eine voll ausgebaute Inselwelt bringt unseren PC ins Schwitzen

Genre: Aufbau-Strategie | Release: April 2019 | Entwickler: Ubisoft Mainz Kostenlos spielen bis: 5. November (Steam)

Anno 1800 ist mit all seinen über die Jahre angesammelten Erweiterungen nicht nur ein gigantisches Aufbauspiel, sondern auch einer der besten Genrevertreter, den ihr finden könnt. Auf Steam könnt ihr bis Sonntag zwar lediglich das Grundspiel kostenlos spielen, in zwei Tagen bliebe aber ohnehin keine Zeit für die vielen Zusatzinhalte.

Und selbst ohne Erweiterungen erwartet euch hier großartige, komplexe und überaus hübsche Aufbau-Strategie. Im Zeitalter der Industriellen Revolution gründet ihr nach dem bewährten Anno-Prinzip eure Siedlung auf einer Insel und baut sie nach und nach zu einer prachtvollen Großstadt aus.

Ihr meistert zahlreiche Produktionsketten, um die Wünsche eurer Bürger zu erfüllen und sie in die nächste Bevölkerungsstufe aufsteigen zu lassen. Zuletzt errichtet ihr auch wieder riesige Monumente wie eine Weltausstellung oder einen Zoo. Neben altbekannten Elementen gibt es allerdings auch spannende Neuerungen, wie etwa Arbeitskraft als neue Ressource. Aber lest am besten unseren Test.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam & Epic

Turnip Boy Commits Tax Evasion: In diesem Abenteuer seid ihr eine Rübe, die von einem korrupten Zwiebel-Bürgermeister aus ihrem Gewächshaus geworfen wurde. Auf der Suche nach Gerechtigkeit verprügelt ihr fiese Monster und zerreißt eine Menge Papier. Beeindruckende 95 Prozent positive Rezensionen auf Steam. ( Kostenlos sichern und behalten bis: 9. November im Epic Store)

In diesem Abenteuer seid ihr eine Rübe, die von einem korrupten Zwiebel-Bürgermeister aus ihrem Gewächshaus geworfen wurde. Auf der Suche nach Gerechtigkeit verprügelt ihr fiese Monster und zerreißt eine Menge Papier. Beeindruckende 95 Prozent positive Rezensionen auf Steam. ( 9. November im Epic Store) The Finals: Ehemalige Battlefield-Entwickler arbeiten an diesem Multiplayer-Shooter, der sich durch seine fast vollständig zerstörbaren Maps auszeichnet. Mehrere Squads spielen gegeneinander und müssen möglichst viel Geld einsammeln, um das Spiel zu gewinnen. Aktuell könnt ihr bei einer offenen Beta mitspielen. (Kostenlos spielen bis: 5. November auf Steam)

1:54 The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbar

Exoprimal: In diesem Multiplayer-Shooter regnen plötzlich Dinosaurier aus Portalen vom Himmel. Ihr kämpft in einer Gruppe von Soldaten in fortschrittlichen Exoanzügen gegen die Invasion der Urzeit-Kreaturen. Je nach Anzug erfüllt ihr eine spezielle Rolle in eurem Squad. ( Kostenlos spielen bis: 5. November auf Steam)

In diesem Multiplayer-Shooter regnen plötzlich Dinosaurier aus Portalen vom Himmel. Ihr kämpft in einer Gruppe von Soldaten in fortschrittlichen Exoanzügen gegen die Invasion der Urzeit-Kreaturen. Je nach Anzug erfüllt ihr eine spezielle Rolle in eurem Squad. ( 5. November auf Steam) Bus Simulator 21: Der neueste Teil der Bus-Simulator-Reihe lässt euch Fahrgäste durch eine hübsche, US-amerikanische Stadt oder die überarbeitete Karte des Vorgängers kutschieren. Das Spiel hat sicher den ein oder anderen Mangel - wie ihr auch im Test lest - kann aber durchaus Spaß machen. (Kostenlos spielen bis: 6. November auf Steam)

Ihr wollt noch mehr neue Spiele entdecken? Dann werdet ihr natürlich bei uns fündig:

Ist dieses Wochenende ein Spiel dabei, das ihr unbedingt ausprobieren wollt oder geht ihr vollkommen leer aus? Kennt ihr vielleicht einen der kostenlosen Titel schon selbst und könnt es anderen empfehlen oder davon abraten? Welches Spiel wollt ihr als nächstes eurer Bibliothek hinzufügen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!