Bei Epic gibt’s jetzt zwei Spiele kostenlos, eines davon sogar mit dem GameStar Gold-Award

The Evil Within gibt's pünktlich zu Halloween geschenkt.

Jede Woche überrascht der Epic Games Store mit kostenlosen Spielen, auch diese Woche stehen zwei spannende Gratis-Titel zur Auswahl. Und diesmal sind beide sogar richtig, richtig gut.

The Evil Within

1:03 The Evil Within - Trailer mit schockierten Testspielern

Genre: Survival Horror | Release: 14. Oktober 2014 | Entwickler: Tango Gameworks

Dieser Horror-Schocker ist sogar mit dem prestigeträchtigen GameStar Gold-Award ausgezeichnet: The Evil Within bietet euch ein nervenzerreißendes Survival-Horror-Erlebnis im Stil von Resident Evil.

In einer düsteren und bedrohlichen Welt müsst ihr mit begrenzten Ressourcen gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen und komplexe Rätsel lösen, um die dunklen Geheimnisse zu lüften, die hinter der verdrehten, sich ständig ändernden Realität lauern.

Auch wenn The Evil Within schon einige Jahre auf dem Buckel hat: Die verstörende Atmosphäre und die spannende Geschichte sorgen für ein Abenteuer, dass sich für alle Horror-Fans lohnen sollte - hier geht's zum Download im Epic Store.

In unserem Test könnt ihr noch einmal nachlesen, warum sich The Evil Within den Gold-Award verdient hat:

Eternal Threads

1:02 Eternal Threads - Trailer datiert Zeitreise

Genre: Story-Adventure | Release: 18. August 2022 | Entwickler: Simulacrum Studios

Eternal Threads nimmt euch mit auf eine Reise durch Zeit und Raum, um die Geheimnisse eines alten Artefakts zu entdecken und so eine düstere Zukunft zu verhindern. Durch das Lösen von Rätseln und das Interagieren mit sechs verschiedenen Charakteren enthüllt ihr nach und nach eine tiefgründige und packende Hintergrundgeschichte, die das Highlight dieses atmosphärischen Abenteuerspiels bildet.

Die miteinander verwobenen Schicksale, die ihr auf eurer Reise entdeckt, bilden das Herzstück des Spiels, was bei vielen Story-Fans gut ankommt. Bei Steam kann das Adventure auf 89 Prozent positive User Reviews blicken.

Wenn ihr einen Blick hineinwerfen wollt, findet ihr hier den Download im Epic Store.

Habt ihr The Evil Within oder Eternal Threads schon ausprobiert? Teilt eure spannenden Erlebnisse mit uns! Welches der beiden Spiele hat euch am meisten gefesselt? Gab es Momente, die euch den Atem raubten oder Rätsel, die eure Geduld auf die Probe stellten? Lasst die anderen Leser gerne wissen, welches Spiel sie unbedingt ausprobieren müssen!