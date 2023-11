Ab jetzt verschenkt der Epic Store ein Endzeit-Aufbauspiel von Paradox

In Surviving the Aftermath könnt ihr mit ausreichend Zeit riesige Kolonien errichten.

Wie jeden Donnerstag erwartet euch auch heute wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Dieses Mal im Angebot: Ein Aufbauspiel von Paradox mit einem spannenden Setting.

Surviving the Aftermath

1:24 Surviving the Aftermath: Trailer feiert den Launch des Aufbauspiels

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Iceflake Studios | Kostenlos abholen & behalten bis: 23. November 2023 (zum Spiel bei Epic)

Diese Woche erwartet euch ein postapokalyptisches Strategiespiel, das von Paradox Interactive und den finnischen Iceflake Studios entwickelt wurde. In Surviving the Aftermath liegt die Welt nach einem Meteoritenschauer in Trümmern – und ihr müsst sie wieder aufbauen.

Ihr startet mit einer Handvoll Siedler und einigen grundlegenden Ressourcen, um erste Hütten und Zelte zu errichten. Klingt zunächst einfach, wird später aber sehr komplex: Über 130 verschiedene Gebäude wollen in eure Kolonie eingebaut werden. Dazu kommt, dass Natur- und Umweltkatastrophen eine unvorbereitete Siedlung schnell zum Scheitern bringen können.

Weiterhin bietet Surviving the Aftermath eine dynamische, prozedural generierte Welt außerhalb eurer Kolonie, die erkundet werden will. Hier trefft ihr auf rivalisierende Kolonien, mit denen ihr handeln oder konkurrieren könnt.

Falls ihr noch mehr Infos benötigt, um zu wissen, ob das Spiel zu euch passt, solltet ihr in unseren Test schauen:

Earthlock (zum Spiel bei Epic): Neben dem Paradox-Aufbauspiel bekommt ihr diese Woche auch noch ein Rollenspiel, das von 90er-Jahre-JRPGs wie Final Fantasy 7 inspiriert wurde. Mit einer Gruppe ungleicher Helden müsst ihr hier – natürlich – die Welt retten.

Wir wissen ja: GameStar-Leser mögen Aufbauspiele, insbesondere von Paradox. Freut ihr euch also über das Epic-Geschenk der Woche? Oder gefällt euch das kostenlose JRPG Earthlock sogar noch besser? Schreibt es uns in die Kommentare!