Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 4 Spiele gratis

Tut tut, hier kommt der Wochenend-Zug! Und der ist diesmal wieder vollbepackt mit vier kostenlosen Spielen, die ihr euch in den nächsten Tagen bei Steam, Epic und Ubisoft Connect zu Gemüte führen könnt.

Mit Far Cry 6 ist diesmal sogar ein richtiges Highlight dabei. Wie immer gilt: Einige könnt ihr für immer behalten, andere nur für wenige Tage umsonst spielen.

Highlight der Woche: Far Cry 6

Genre: Shooter | Entwickler: Ubisoft | Release: 7. Oktober 2021 | Kostenlos spielbar bis: 27. März

Hach ja, in den Open-World-Spiele von Ubisoft gibt’s immer so viel zu tun und zu entdecken. Eigentlich viel zu viel für ein einziges Wochenende. Dennoch ist der Shooter, der im Oktober 2021 veröffentlicht wurde, unser Kostenlos-Highlight der Woche. Ihr könnt die Testversion entweder bei Ubisoft Connect oder im Epic Store herunterladen.

Worum geht’s in Far Cry 6? Der erbarmungslose Diktator Antón Castillo (gespielt von Breaking-Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito) regiert das tropische Inselparadies Yara mit blutiger Hand. Um den Schrecken ein Ende zu setzen, schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas und schließt euch der Revolution an.

Auf dem Weg, das Castillo-Regime zu stürzen, erkundet ihr nicht nur die wunderhübsche Open World mit all ihren Stränden und Dschungeln, sondern absolviert auch Far-Cry-typisch unzählige Aktivitäten und Aufgaben - selbst in kontroversen Hahnenkämpfen könnt ihr euch messen.

Was unsere Tester Elena und Vali zu Far Cry 6 zu sagen haben, lest ihr am besten selbst:

Des Weiteren läuft seit Donnerstag ein Crossover-Event mit der äußerst beliebten Netflix-Serie Stranger Things, das euch die Wartezeit, die im Sommer erscheinende vierte Staffel vertreiben soll.

Im kurzen Teaser-Trailer könnt ihr einen kurzen Blick auf den Demogorgon erhaschen:

Weitere kostenlose Spiele

Surviving the Aftermath: Nach einer globalen Katastrophe liegt die Welt in Schutt und Asche. Zum Glück sind viele GameStar-Leser Aufbauspiel-Experten, die hier ganz sicher eine glorreiche Kolonie errichten und den schwierigen Umständen in der Postapokalypse trotzen werden.

Kostenlos spielbar bis: 28. März, 18 Uhr

Demon's Tilt: Flippern ist nicht nur ein launiger Kneipensport, sondern kann auch am heimischen Bildschirm eine Menge Spaß machen. In Demon's Tilt gibt's nicht nur stylishe Pixel-Optik und einen ballernden Synthwave-Soundtrack, sondern auch einen gruseligen Spieltisch, auf dem ihr mit eurer Kugel okkulte Rituale abschließen könnt.

Kostenlos abholbar bis: 31. März, 16 Uhr

KEO: Multiplayer-Kämpfe mit Endzeit-Fahrzeugen - das ist KEO. Nachdem ihr euer Vehikel mit Waffen wie Raketenwerfern, Plasmastrahlern oder EMP-Granaten ausgerüstet habt, stürzt ihr euch hier in 3-gegen-3-Gefechte mit anderen Spielern.

Kostenlos abholbar bis: 27. März, 18 Uhr

Noch mehr kostenlose Spiele

Wenn euch keines der Spiele gefällt oder ihr von kostenlosen PC-Spielen einfach nicht genug bekommen könnt: Amazon Prime verschenkt auch im März wieder einige richtig gute Spiele an alle Abonnenten, darunter auch das Aufbauspiel Surving Mars.