Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

In Rise of Industry werdet ihr zum Teil der industriellen Revolution des 20. Jahrhunderts.

Wieder könnt ihr euch im Epic Games Store für eine Woche kostenlos ein Spiel sichern. Dieses Mal werdet ihr zum Unternehmensgründer. Wir stellen euch das Gratis-Spiel kurz vor und schätzen ein, für wen es geeignet sein könnte.

Rise of Industry

1:37 Rise of Industry - Trailer zum Early-Access-Start der Wirtschaftssimulation

Genre: Wirtschaftssimulation | Entwickler: Dapper Penguin Studios | Release: 11. August 2022 Hier geht's zum Angebot

In Rise of Industry reist ihr in die Industriezeit des frühen 20. Jahrhunderts und leitet euer eigenes Unternehmen: Ihr expandiert in neue Marktlücken, verwaltet Produktionslinien, erfindet kreative Innovationsmöglichkeiten, nehmt an Auktionen teil und stecht eure Konkurrenz aus.

Euch stehen nicht nur Grundstücke und Straßen zur Verfügung, sondern auch Schienen, Wasser und der Luftraum. Dazu besticht das Spiel mit einer simplen, jedoch charmanten Optik.

Simpel ist auch das richtige Stichwort für das Gameplay. Denn die Mechaniken sind recht einfach gehalten, was nicht bedeutet, dass das Spiel leicht zu meistern wäre. Ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr herausfordernd. Der Fokus des Spiels liegt vor allem auf der räumlichen Planung eurer Produktlinien und Gebäude.

Wie sich Rise of Industry im GameStar-Test geschlagen hat, erfahrt ihr hier:

Für wen ist es geeignet?

Die Steam-Bewertungen für Rise of Industry fallen mit 76 Prozent positiven Bewertungen recht moderat aus. Kritisiert wird vor allem der stark anziehende Schwierigkeitsgrad, der schnell zu Frust führen kann. Positiv wird angemerkt, dass das Spiel einen dafür belohnt, wenn man sich Gedanken über seine Handlungen macht. Eine Lernkurve ist demnach vorhanden.

Rise of Industry ist demnach vor allem für Spieler geeignet, die bereit sind, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Wer Spaß mit Titeln wie Factorio und Satisfactory hat, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren.

Ihr wollt mehr über die Faszination hinter Wirtschaftssimulationen wissen? Dann schaut bei unserem Podcast vorbei. Dort erzählt euch Florian, was ihn bereits seit hunderten Stunden an Satisfatory fesselt:

Was haltet ihr von dem neuen kostenlosen Spiel? Kennt ihr Rise of Industry vielleicht sogar schon? Falls ja, wie fandet ihr die charmante Wirtschaftssimulation? Oder ist das ein Genre, mit dem ihr so überhaupt nichts anfangen könnt? Habt ihr eigentlich das Spiel aus der vorigen Woche ausprobiert? Schreibt's in die Kommentare!