Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Midnight Ghost Hunt ist ein Multiplayer-Geisterspektakel.

Es scheint, als schlüge die Geisterstunde am 1. Juni ein wenig früher. Denn schon ab 17 Uhr könnt ihr euch Midnight Ghost Hunt kostenlos im Epic Store sichern! Wie jede Woche gibt es das Spiel ohne weitere Bedingungen, ihr braucht lediglich ein kostenloses Epic-Konto. Wir stellen den Titel kurz vor und verraten euch, für wen er sich lohnt.

Was ist Midnight Ghost Hunt?

2:59 Midnight Ghost Hunt: Diese Geister erwischt ihr besser, bevor es 12 Uhr schlägt

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Vaulted Sky Games | Release: 31. März 2022 (Early Access) Zum kostenlosen Spiel

Von den Entwicklern wird es als chaotisches Multiplayer-Versteckspiel beschrieben. Ihr tretet in Viererteams entweder als Geisterjäger an oder werdet selbst zu unheimlichen Gespenstern. Als Geisterjäger wählt ihr aus einem Arsenal verschiedener Werkzeuge und Waffen, mit denen ihr die übernatürlichen Phänomene finden und unschädlich machen könnt.

Als Geister müsst ihr euch zunächst verstecken: Dazu könnt ihr die Form von Möbelstücken und anderen Gegenständen, die auf den Maps verteilt sind, annehmen. In unbeobachteten Momenten nutzt ihr außerdem eure telekinetischen Kräfte, um die Jäger zu stören. Schlägt die Uhr Mitternacht, dreht sich der Spieß um: Dann werdet ihr so mächtig, dass sich die Geisterjäger vor euch verstecken müssen, um zu überleben.

Für wen geeignet? Falls ihr Spiele wie Witch It kennt und schätzt, könnte Midnight Ghost Hunt genau das richtige für euch sein. Allein oder mit euren Freunden könnt ihr hier eher entspannte und unterhaltsame Geisterjagden erleben, allerdings ist die aktive Spielerbasis recht klein, was es schwer macht Partien zu finden. Der Titel befindet sich außerdem noch im Early Access, wird also noch aktiv weiterentwickelt.

Was haltet ihr vom neuen Geschenk im Epic Games Store? Werdet ihr Midnight Ghost Hunt eine Chance geben, und vielleicht noch einige Freunde oder Freundinnen einladen, um es gemeinsam auszuprobieren? Oder könnt ihr mit dem Titel gar nichts anfangen? Habt ihr das Spiel vielleicht selbst schon gespielt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!