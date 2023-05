Bei Steam sind gerade 13 Top-Spiele stark reduziert

In dieser Woche kommen besonders Leute auf ihre Kosten, die einfach mal wieder Lust haben, so richtig schön zu entspannen. Sei es aufgrund von idyllischen Welten, vereinnahmenden Storys oder den großen Weiten der offenen Straße.

Doch auch Freunde knallharter Strategie und wirklich erschreckender Welten können sich auf interessante Angebote freuen. Wir liefern euch den Überblick über die besten Steam-Deals der Woche.

Highlight der Woche: Red Dead Redemption 2

14:15 Red Dead Redemption 2 - Test-Video zur PC-Version - Test-Video zur PC-Version

Genre & Release: Action | 5. November 2019

Action | 5. November 2019 Rabatt & Preis: 67 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro

67 Prozent reduziert | 20 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 12. Juni 2023

Als Arthur Morgan reist ihr mit den Outlaws der Van-der-Linde-Gang durch das Amerika des späten 19. Jahrhunderts. Dabei raubt, stehlt und kämpft ihr euch von einem Ort zum nächsten, um zu überleben.

Man könnte Red Dead Redemption 2 als GTA im wilden Westen bezeichnen, schließlich stammt beides ja auch von Rockstar - aber das Setting ist natürlich komplett anders. Es bietet eine detaillierte, riesige und gut gefüllte Open World, eine fantastische Geschichte, hunderte Nebenbeschäftigungen und flüssiges Gameplay.

Auch ein Online-Modus ist enthalten: Hier übt ihr verschiedene Berufe aus, zum Beispiel Schwarzbrenner oder Kopfgeldjäger, um Geld zu verdienen, das ihr dann in Kleidung, Waffen, Pferde, eine Basis und vieles, vieles mehr stecken könnt.

Dabei ist es egal, ob ihr allein oder mit Freunden unterwegs seid. Zu erwähnen ist zudem die freundliche Community: Wenn ihr gemütlich durch die Steppe reitet und einen anderen Spieler seht, dann müsst ihr euch in aller Regel nicht darauf einstellen, erschossen zu werden (das heißt natürlich nicht, dass man es nicht kann).

PLUS 11:29 Platz 2: Red Dead Redemption 2 - »So schön können sich Story & Open World ergänzen«

Weitere spannende Spiele im Sale

Barotrauma: Ein 2D-Koop-U-Boot-Simulator im Weltraum mit Survival-Horror und RPG-Elementen. (um 25 Prozent reduziert auf 26 Euro)

Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront : Bei diesem Einzeltaktik-Strategie-Spiel befindet ihr euch mitten im Zweiten Weltkrieg und kämpf in Schlachten zwischen Deutschland und der UdSSR. (um 75 Prozent reduziert auf 11 Euro)

: Bei diesem Einzeltaktik-Strategie-Spiel befindet ihr euch mitten im Zweiten Weltkrieg und kämpf in Schlachten zwischen Deutschland und der UdSSR. (um 75 Prozent reduziert auf 11 Euro) Captain of Industry: Ein anspruchsvolles Aufbauspiel, bei dem ihr clever Ressourcen managen und auf einer Insel um euer Überleben kämpfen müsst. (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 22 Euro)

2:10 Das Aufbauspiel Captain of Industry kombiniert Anno mit Factorio

Detroit: Become Human : Ihr befindet euch im Jahr 2038 und schlüpft in die Rolle von insgesamt drei Androiden. Eure Entscheidungen verändern den gesamten Storyverlauf. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Ihr befindet euch im Jahr 2038 und schlüpft in die Rolle von insgesamt drei Androiden. Eure Entscheidungen verändern den gesamten Storyverlauf. ( um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro) Djmax Respect V : Ein umfangreiches Rhythmus-Spiel mit über 150 Songs und einem Online-Multiplayer. ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 8 Euro)

: Ein umfangreiches Rhythmus-Spiel mit über 150 Songs und einem Online-Multiplayer. ( um 80 Prozent reduziert auf 8 Euro) Eastward: Bei diesem storylastigen Action-RPG im Pixel-Look erkundet ihr eine exzentrische Welt und lernt noch exzentrischere Charaktere kennen. (Tiefstpreis: um 49 Prozent reduziert auf 13 Euro)

1:57 Eastward - Trailer stellt euch das Pixel-Abenteuer für Switch und PC vor - Trailer stellt euch das Pixel-Abenteuer für Switch und PC vor

Grand Theft Auto 5 : Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( um 67 Prozent reduziert auf 15 Euro) My Time at Portia : Eine putzige Lebenssimulation, bei der ihr die Werkstatt eures Vaters übernehmt und euch ein neues Leben aufbaut. ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Eine putzige Lebenssimulation, bei der ihr die Werkstatt eures Vaters übernehmt und euch ein neues Leben aufbaut. ( um 80 Prozent reduziert auf 6 Euro) SnowRunner: Bei dieser Fahrzeugsimulation überquert ihr selbst das unwegsamste Gelände, um an euer Ziel zu gelangen. (Tiefstpreis: um 45 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

10:54 SnowRunner - Fazit zur Off-Road-Simulation - Fazit zur Off-Road-Simulation

The Riftbreaker : Ein Aufbau-Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen, bei dem ihr in einen Mech-Anzug schlüpft, fremde Planeten erforscht und unzählige Feinde besiegt. ( Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 18 Euro)

: Ein Aufbau-Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen, bei dem ihr in einen Mech-Anzug schlüpft, fremde Planeten erforscht und unzählige Feinde besiegt. ( um 40 Prozent reduziert auf 18 Euro) Timberborn : Eine Städtebau-Simulation, in der ihr die Rolle von super intelligenten Bibern übernehmt. ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Eine Städtebau-Simulation, in der ihr die Rolle von super intelligenten Bibern übernehmt. ( um 20 Prozent reduziert auf 20 Euro) Vampire: The Masquerade – Swansong: Bei diesem Krimi-Adventure übernehmt ihr die Kontrolle über insgesamt drei Vampire und lernt sowohl deren menschliche als auch animalische Seite kennen. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro)

10:42 Vampire: The Masquerade - Swansong - Testvideo zum Krimi-Rollenspiel - Testvideo zum Krimi-Rollenspiel

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Welches Spiel spielt ihr um zu entspannen? Und auf welche Spiele, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!