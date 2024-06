Kostenlos mit Prime Gaming: Im Juli 2024 gibt's eine Rollenspiel-Legende und 12 weitere Spiele

Im Juli 2024 könnt ihr euch über eine bunte Genre-Mischung mit Highlights wie Kotor 2 und Geheimtipps wie Maneater freuen.

Mit dem Juli 2024 steht ein neuer Monat in den Startlöchern. Für Abonnenten von Amazon Prime bedeutet das bekanntlich, dass sie sich wieder zahlreiche Spiele ohne Aufpreis sichern und ihren Bibliotheken hinzufügen können.

Mit Baldur's Gate: Enhanced Edition und STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II – The Sith Lords könnt ihr euch über gleich zwei absolut legendäre Rollenspiele freuen. Insgesamt warten 13 Spiele auf euch, die über den Monat verteilt, als Teil des Abos für euch zur Verfügung gestellt werden.

Highlight: Baldur's Gate: Enhanced Edition

6:17 Baldur's Gate: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Beamdog | Release: Januar 2013

Baldur’s Gate 3 ist bekanntermaßen so sehr in den Himmel gelobt worden, dass selbst eure Ahnen davon Wind gekriegt haben dürften. Dank Prime Gaming habt ihr nun mit Baldur’s Gate: Enhanced Edition die Möglichkeit, das Debüt der gefeierten Rollenspiel-Serie kostenlos zu erleben.

Bei Baldur’s Gate handelt es sich um ein isometrisches Fantasy-Rollenspiel, das im Kern auf dem gefeierten Pen&Paper Dungeon & Dragons basiert. Zusammen mit euren Begleitern reist ihr durch verschiedene Orte Faerûns und werdet in unterschiedlichen Kapiteln Teil von Intrigen, Mythen und verrückten Geschichten.

Baldur’s Gate erschien ursprünglich 1998 und hat daher inzwischen etwas Staub angesetzt. Zum Glück erschien 2013 die Enhanced Edition, die den Klassiker nicht nur erweiterte, sondern auch in Teilen verbessert hat. Über 400 Fehler wurden behoben sowie drei neue Charaktere, eine neue Kampagne und Support für Widescreen-Bildschirme hinzugefügt.

Baldur's Gate: Enhanced Edition kann ab dem 18. Juli 2024 via Prime Gaming für die Amazon Games App gesichert werden.

9:30 Die zehn besten Rollenspiele - Platz 9: Baldur's Gate - »Ein großes Ding für die Rollenspiele« - »Ein großes Ding für die Rollenspiele«

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Neben Baldur's Gate warten bei Amazon für Prime-Abonnenten im Juni 2024 noch viele weitere kostenlose Spiele. In unserer Übersicht findet ihr alle Titel sowie die Plattform, über die ihr sie nutzen könnt.

Ab dem 3. Juli

Ab dem 11. Juli

Ab dem 18. Juli

Youtubers Life 2 [Amazon Games App]

Maneater [Epic Games Store]

Baldur's Gate: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Ab dem 25. Juli

0:50 Maneater - E3-Trailer zeigt das verrückte Haifisch-Rollenspiel

Was gibt es noch?

Neben den Gratisspielen dürft ihr euch als Prime-Kunden außerdem auf neun Inhalte für Amazons Cloud Gaming-Dienst Luna freuen. Folgende Spiele sind ab sofort zeitlich unbegrenzt verfügbar:

Nicht nur mit Amazon Prime kommt ihr kostenlos an Spiele. Im Epic Games Store erhaltet ihr aktuell das hochgelobte Steampunk-Rollenspiel Sunless Skies, für das ihr sonst über 20 Euro auf den Tisch legen müsstet. Ob sich das Spiel für euch lohnt, erfahrt ihr in der Box oben. Außerdem findet ihr dort eine Übersicht mit zwölf Spielen, die ihr auf Steam gerade besonders günstig abstauben könnt.