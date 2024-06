Kostenlos bei Steam: Am Wochenende könnt ihr ein richtig gutes Story-Adventure abgreifen - und behalten

Dieses Wochenende geht es bei Steam sportlich zu: Serena Williams bittet in Top Spin 2k25 zum Aufschlag.

Pünktlich zum Wochenende versorgt euch Valves Verkaufsplattform Steam wie üblich mit einigen Gratisspielen. Und auch bei Mitbewerber Epic und anderen Stores gibt es natürlich jede Menge kostenlosen Spielspaß für das Wochenende einzusammeln.

Wie immer gilt: Einige Spiele könnt ihr für begrenzte Zeit kostenlos spielen, andere dauerhaft eurem Konto hinzufügen. Wir zeigen euch, was es wo zu holen gibt.

Das Steam-Highlight am Wochende: Tell me Why

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

Genre: Adventure | Entwickler: Dontnod Entertainment | Release: August 2020

Das Highlight dieses Wochenendes ist das Story-Adventure Tell Me Why. Das Spiel stammt aus der Feder des französischen Studios Dontnod, die ihre Erzählfertigkeiten bereits mit Hits wie Life is Strange unter Beweis gestellt haben.

In Tell Me Why begleitet ihr die übernatürlich begabten Zwillinge Alyson und Tyler, die versuchen, ein traumatisches Ereignis aus ihrer Kindheit zu überwinden. Dabei erkundet ihr eine idyllische Kleinstadt im US-Bundesstaat Alaska und lüftet nach und nach die Geheimnisse der Vergangenheit.

Habt ihr das Spiel einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr Tell Me Why dauerhaft behalten. Einen Grund zu zögern gibt es eigentlich nicht; der Titel wird auf Steam als sehr positiv bewertet.

Was gibts noch bei Steam?

Neben Tell Me Why gibt es dieses Wochenende bei Steam noch zwei weitere Gratisangebote: Die brandaktuelle Tennis-Simulation Top Spin 2k25 könnt ihr nur dieses Wochenende ausprobieren, am Montagabend verschwindet sie wieder aus eurer Bibliothek.

16:54 Top Spin 2K25: Wir zeigen euch ein komplettes Ranglisten-Match

Zusätzlich verschenkt Steam dieses Wochenende ein Addon für den Train Simulator dauerhaft. Zug-Enthusiasten können die Erweiterung Chatham Main Line - London-Gillingham Route kostenlos abstauben.

Was gibt es bei Epic?

Das aktuelle Epic-Highlight ist das Taktik-Rollenspiel Marvel's Midnight Suns. Darin könnt ihr euch mit 12 verschiedenen Marvel-Helden diesen Schurken in rundenbasierten Kämpfen stellen. Darin tretet ihr als Dreierteam an, spielt Aktionskarten aus, bewegt eure Figuren und nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil.

Mehr zu diesem Spiel hat euch Kollege Tillmann hier zusammengetippt:

Das Epic-Gratisspiel könnt ihr nach einmaligem Hinzufügen zu eurer Bibliothek behalten. Zusätzlich sind bei Epic übrigens aktuell unter anderem das neue Alan Wake 2 und der Aufbau-Hit Manor Lords um 10 Euro reduziert.

Welche Spiele sind sonst noch gratis?

Und der Vollständigkeit halber wollen wir euch nicht vorenthalten, dass es auch bei GOG, dem Spielemarktplatz von CD Projekt eine ständige Auswahl an Gratistiteln gibt, darunter unter anderem die beiden erste Elder Scrolls Teile Daggerfall und Arena. Vor allem für Fans von Retro-Games lohnt es sich, hier regelmäßig reinzuschauen.

Das war's auch schon wieder mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende. Diese Woche sind die ganz großen AAA-Titel leider ausgeblieben. Doch mit Tell Me Why solltet ihr in der Zwischenzeit bestens versorgt sein.

Nächstes Wochenende gibt es dann wieder frischen Nachschub - Sparfüchse sollten also auch kommenden Freitag wieder bei uns vorbeischauen.

Welches Gratisspiel reizt euch diese Woche am meisten? Kanntet ihr Tell Me Why bereits? Oder wollt ihr lieber Top Spin 2k25 ausprobieren? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!