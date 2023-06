Kostenlos auf Steam: Am Wochenende ist eure letzte Chance, zwei Gratis-Spiele abzustauben

Spaßige Shooter-Kost und eine tolle Story - derzeit könnt ihr beides für lau haben.

Das Wochenende naht mit großen Schritten und ihr wisst, was das heißt: Ihr könnt euch wieder einige kostenlose Spiele dauerhaft sichern. Diesmal ist der Ort eurer Wahl Steam, denn dort gibt es gleich zwei Titel, die nur noch für kurze Zeit gratis sind.

Wir stellen euch die Spiele im Folgenden vor und versorgen euch natürlich auch mit Direktlinks zu den jeweiligen Seiten im Steam-Shop, damit ihr bei Interesse sofort zuschlagen könnt.

Tell Me Why

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum Dontnod-Abenteuer

Genre: Adventure | Releasejahr: 2020 | Abholen und behalten bis: 1. Juli Zum kostenlosen Spiel

Anlässlich des Pride Month konntet ihr euch das Story-Adventure Tell Me Why schon seit einigen Wochen kostenlos bei Steam sichern. Da der Juni sich nun dem Ende neigt, möchten wir euch ein letztes Mal auf dieses Angebot aufmerksam machen.

In Tell Me Why begleitet ihr in mehreren Episoden das Geschwisterpaar Tyler und Alyson. Die Zwillinge wollen gemeinsam zahlreiche Erinnerungen ihrer Kindheit aufarbeiten. Ihr müsst an vielen Stellen die Entscheidung treffen, welche Erinnerungen die Beiden behalten und welche sie für immer vergessen sollen.

Natalie war von Tell Me Why zwar äußerst angetan, hatte aber auch einiges zu kritisieren. Ihre Kolumne zu dem Spiel findet ihr hier.

Meet Your Maker

1:19 Meet Your Maker: Das ausgefallene Multiplayer-Spiel ist für ein paar Tage kostenlos spielbar

Genre: Multiplayer-Shooter | Releasejahr: 2023 | Abholen und behalten bis: 3. Juli Zum kostenlosen Spiel

Die Macher des Multiplayer-Hits Dead by Daylight haben vor Kurzem einen neuen Titel veröffentlicht, in dem Kreativität großgeschrieben wird. Im Ego-Shooter Meet Your Maker spielt ihr Levels, die von anderen Usern erstellt wurden. Eure Aufgabe ist es, in sogenannte Außenposten einzudringen. Natürlich haben die Erschaffer des Levels aber vorgesorgt und das Areal mit zahlreichen Fallen und Wachen ausgestattet.

Ihr habt in Meet Your Maker also immer die Wahl: Wollt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Außenposten bauen oder doch lieber versuchen, in die Kreationen anderer Spieler einzudringen?

Ob das Spektakel wirklich so viel Spaß macht, wie die Beschreibung verheißen mag, erfahrt ihr im Test unseres Kreativmeisters Dennis.

Ist eines der beiden kostenlosen Steam-Spiele etwas für euch? Habt ihr euch bereits in der Handlung von Tell Me Why verloren und wenn ja, wie hat sie euch gefallen? Oder steht in eurem Lebenslauf bereits Meet-Your-Maker-Virtuose? Auch dann würden wir gerne eure Eindrücke zu dem Spiel erfahren, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!