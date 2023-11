Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende könnt ihr Diablo 4 und zwei weitere Spiele gratis zocken

Diablo 4 könnt ihr am Wochenende kostenlos anspielen.

Es ist Black Friday und auf Steam, Epic und Co. warten gerade massive Rabattaktionen, bei denen ihr euch haufenweise reduzierte Spiele sichern könnt. Wenn ihr noch günstiger wegkommen und komplett kostenlos neue Spiele zocken wollt, seid ihr hier richtig.

Wie immer zeigen wir euch zum Wochenende eine Übersicht über alle aktuell kostenlos spielbaren Spiele. Und wie immer gilt: Einige könnt ihr für immer behalten, andere nur für eine bestimmte Zeit gratis spielen.

Diablo 4

14:19 Diablo 4 - Nachtest mit Season 2

Kostenlos spielbar bis: 28. November (zum Spiel bei Steam)

In Diablo 4 kehrt ihr in die dämonenverseuchte Welt Sanktuario zurück, levelt euren Helden, sammelt tonnenweise Loot und macht Oberschurkin Lilith den Garaus. In der kostenlosen Fassung allerdings nicht – denn hier ist bereits bei Stufe 20 Schluss.

Wie wir in unserem umfangreichen Test festgestellt haben, ist das Beste an Diablo 4 die fesselnde Hauptgeschichte. Und falls ihr doch deren Ende erleben und weiter Items und Level farmen wollt, gibt’s das Action-Rollenspiel gerade im Steam Sale.

Für den optimalen Start in die Monsterjagd findet ihr hier außerdem zahlreiche Tipps und Guides:

Deliver Us Mars

8:11 Deliver Us Mars: Exklusives Gameplay aus dem ersten Story-Hoffnungsträger für 2023

Kostenlos sichern & behalten bis: 30. November (zum Spiel bei Epic)

Deliver Us Mars, der Nachfolger des 2019 erschienenen Sci-Fi-Hits Deliver Us The Moon, führt die packende Weltraumgeschichte fort. Ihr übernehmt die Rolle der Astronautin und Ingenieurin Kathy Johanson, deren Mission es ist, die für das Überleben der Menschheit entscheidenden ARCHE-Kolonieschiffe zurückzuholen.

Auf dem Mars angekommen, erwarten euch neben den Herausforderungen der Raumfahrt auch tiefgreifende emotionale Konflikte. Das Spiel kombiniert Rätsel mit Erkundung und actionreichen Klettersequenzen. Die Story, die sich um Familie, Verlust und die Suche nach Antworten dreht, rundet das Spielerlebnis ab.

In unserem Test erfahrt ihr mehr darüber, ob es sich für euch lohnen könnte, Zeit in das Sci-Fi-Abenteuer zu investieren.

Die Sims 4 - My First Pet Stuff (zum Spiel bei Steam): Der Mini-DLC für Sims 4, das mittlerweile ein Free-to-Play-Titel ist, bringt einige neue Haustiere ins Spiel und hat Outfits für Hunde und Katzen im Gepäck.

Sind diese Woche kostenlose Spiele in unserer Übersicht dabei, die euch besonders ansprechen? Oder habt ihr gehofft, dass die Publisher zum Black Friday noch mehr Free Weekends und Gratis-Aktionen starten? Schreibt es uns in die Kommentare!