Steam Herbst Sale: 13 günstige Spiele mit 90er-Wertung, die wir persönlich empfehlen

Augen auf, es folgen eine ganze Reihe an Redaktions-Empfehlungen zum Steam Sale.

Der Steam Herbst Sale hat seine Pforten geöffnet und eurem Kontostand wird angst und bange. Hunderte Spiele sind stark reduziert und wollen euch zum Kauf verführen. Da den Überblick zu behalten, fällt schwer! Alle Infos zum Sale an sich gibt's übrigens hier zum Nachlesen:

Wir haben in der Redaktion mal wieder die Köpfe zusammengesteckt und geschaut, welche derzeit reduzierten Titel für euch besonders lohnenswert sein könnten. Die Idee hinter der Auswahl lautet diesmal: Spiele, die in unserem GameStar-Test satte 90 Punkte oder mehr abgeräumt haben.

Gemein sind also Meisterwerke, die allen Spielefans da draußen Spaß machen sollten und in ihrem jeweiligen Genre neue Maßstäbe gesetzt haben. Wenn euer Pile of Shame also noch nicht hoch genug ist, könnt ihr jetzt unbesorgt weiterscrollen. Andernfalls helfen wir euch auch bei diesem Problem weiter:

Dead Space

Genre: Action | Entwickler: Motive | Release: Januar 2023 | Preis: 30 Euro (50 Prozent Rabatt)

Peter Bathge: Warum verkauft EA beim grandiosen Remake von Dead Space eigentlich nicht neben dem Download direkt Unterwäsche zum Wechseln mit? Für 30 Euro wäre das eine mehr als gute Investition! Dabei hätte ich es kaum für möglich gehalten, dass mich 15 Jahre später die eigentlich schon bekannten Ereignisse einer mindestens drei Mal durchgespielten Story-Kampagne nochmal so schockieren könnten.

Aber am Ende bin ich genauso zusammengezuckt wie damals, als ich noch Praktikant war, denn die Soundkulisse ist noch dichter als damals und die Grafik noch edler. Entwickler Motive hat es wirklich fertiggebracht, ein Horror-Meisterwerk zu verbessern; die kleinen Änderungen an Plot, Bosskämpfen und Missionen geben mir gerade genug Anreize, um die USG Ishimura ein weiteres Mal willentlich von Necromorphs zu befreien.

Da kamen mir die Veteranen-Tipps aus unserem Guide gerade recht. Am Ende bleibt eigentlich nur ein Wunsch unerfüllt: Der nach einem Remake von Teil 2.

Total War: Warhammer 3

17:29 Total War: Warhammer 3 - Fazit-Video zum Mega-Update Immortal Empires

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Release: Februar 2023 | Preis: 30 Euro (50 Prozent Rabatt)

Heiko Klinge: Angesichts der aktuellen Krise von Total War samt vieler Fehler des Entwicklerstudios mag es unpopulär sein, ausgerechnet Warhammer 3 als meine persönliche Empfehlung des Steam Sales zu küren. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es neben Anno 1800 das Strategiespiel der letzten fünf Jahre ist, mit dem ich am meisten und längsten Freude hatte. Und wenn man mir die berühmte Fünf Spiele für die einsame Insel -Frage stellen würde, wäre Warhammer 3 mit Sicherheit dabei.

Wichtiger Disclaimer: Anders als Maurice oder Fabiano bin ich weder ein langjähriger Total-War- noch Warhammer-Connaisseur. Mir fällt in der Regel nicht auf, ob Einheit X nach dem neuesten Patch jetzt overpowered oder Volk Y zu schwach für den höchsten Schwierigkeitsgrad ist. Sondern ich genieße Warhammer 3 einfach nur als die für mich ultimative Fantasy-Fantasie.

Dank der Immortal-Empires-Kampagne liegt mir eine ganze Welt zu Füßen, die ich mit jedem Warhammer-Volk meiner Träume erobern darf (so ich es denn als DLC oder Spiel besitze). Und jedes dieser Völker fühlt sich genauso an, wie ich es mir in meiner nerdigen Fantasie erträume. Egal ob ich nun mit den Chaosdämonen kompromisslos alles in Schutt und Asche lege, mit edlen Hochelfen der Diplomatie und dem Fernkampf fröne oder mich mit Zwergen trotzig in gewaltigen Festungen verschanze.

Es ist schlicht eine epochale Leistung, drei große Strategiespiele in einer Sandbox-Kampagne zu vereinen. Und deshalb bleibe ich bei aller berechtigten Kritik an Creative Assembly dabei: Wer sowohl epische Fantasy als auch epische Strategie liebt, wird auf absehbare Zeit nichts Besseres finden als Warhammer 3.

Ori and the Will of the Wisps

1:00 Ori and the Will of the Wisps weckt im Trailer große Emotionen

Genre: Metroidvania | Entwickler: Moon Studios | Release: März 2020 | Preis: 10 Euro (67 Prozent Rabatt)

Sören Diedrich: Weil Hollow Knight keine 90 erhalten hat (unverständlich!!), muss ich euch Ori and the Will of the Wisps empfehlen. Macht aber nix, denn auch dieses unvergessliche Abenteuer solltet ihr mindestens ein Mal in eurem Gaming-Leben genossen haben.

Ich meine: Schaut euch Ori doch nur mal an! Wie niedlich! Überzeugt euch das noch nicht? Okay, dann eben so: Eine unfassbar schöne Spielwelt, knackige Sprungpassagen, noch knackigere Kämpfe inklusive epischer Bosse und viele Emotionen. Wer am Ende nicht weint, hat ein Herz aus Gussstahl!

Übrigens ist auch der erste Teil Ori and the Blind Forest reduziert. Der ist auch super, hat aber von uns keine 90 erhalten - wie Hollow Knight, will ich mal angemerkt haben. Aber okay, zurück zu Will of the Wisps: Der zweite Teil macht alles eine Nummer größer als noch der Erstling. Vor allem haben es mir die Geistersplitter angetan, dank denen ich meinen bevorzugten Spielstil wählen kann.

Wisst ihr, wo das auch geht? In Holl … na gut, ich höre ja schon auf. Spielt Ori and the Will of the Wisps!