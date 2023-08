Rooted, Thronefall und mehr: Das sind die neun meistgeschauten Trailer der Woche

Das Survival-Spiel Rooted brachte über 120.000 Dollar via Kickstarter zusammen.

Jede Woche erscheinen so viele Trailer, dass man mit schauen kaum hinterherkommt. Um nur einige zu nennen: Es gibt Neues vom kommenden Survival-Spiel Rooted zu sehen und mit Thronefall buhlt ein neues Aufbauspiel um eure Aufmerksamkeit. Welche Trailer in der letzten Woche am meisten geschaut wurden, erfahrt ihr in diesem kompakten Artikel.

Letzte Woche waren es sieben, diesmal sind es neun an der Zahl. Hier seht ihr die meistgeschauten Trailer auf GameStar:

Rooted

8:20 Hier sind 8 Minuten mit Rooted, einem der meistgewünschten Survival-Spiele auf Steam

Survival-Spiele als aktuellen Trend zu bezeichnen, wäre inzwischen lachhaft: Gefühlt ist jeder zweite Genrevertreter ein Hit, und das seit über zehn Jahren. Bei Rooted kündigt sich schon lange vor Release ein Erfolg an. Es gehört zu den meistgewünschten Spielen auf Steam, erzeugt auch bei uns reges Interesse und zeigte sich jüngst in einem neuen Trailer.

Was Rooted außer Unreal Engine 5 noch kann, fassen wir zusammen.

Justice League

1:00 Die Justice League legt sich mit Godzilla an: DC enthüllt den Trailer zum großen Comic-Event

Das große Crossover zwischen DC und Legendary Comics bringt einen neuen Comic hervor: Godzilla vs. Kong vs Justice League. Hier treten nicht nur die legendären Monster gegeneinander an, außerdem mischen sich die Superhelden ein. Wer feurige Explosionen und raschelndes Papier mag, kann den Comic ab 17. Oktober erwerben.

Thronefall

2:16 Thronefall: Dieses brandneue Städtebauspiel kassiert gerade auf Steam absolute Traum-Reviews

Aufbauspiele sind der Renner in der GameStar-Community. Kein Wunder also, dass auch mal ein unscheinbares Exemplar in den Trailern der Woche viel Aufmerksamkeit bekommt. Thronefall ist bei Steam allerdings auch äußerst beliebt. 97 Prozent positive Wertungen aus 2.000 Rezensionen! Und das, obwohl es erst am 2. August im Early Access erschienen ist. Glückwunsch!

Baldur's Gate 3

32:58 Baldur's Gate 3 erklärt kurz vor dem Start nochmal alle spielbaren Klassen im Video

Irgendwas wäre falsch, wenn Baldur's Gate 3 hier nicht auftauchen würde. Immerhin war der Full Release vor nicht mal einer Woche. Und gerade die Klassen aus dem Trailer sind ja für alle Spielerinnen und Spieler interessant, die neu einsteigen. Wovon es übrigens allein bei Steam gleichzeitig über 800.000 gab. Nicht schlecht für eine Anomalie unter den Rollenspielen. Ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen? Vergewissert euch in unserem Test:

Zelda

1:47 Zwei Zelda-Klassiker landen auf der Switch und der Trailer ist pure Nostalgie

Hach, Zelda. Du bist nicht erst seit Tears of the Kingdom in unseren Herzen. Mit dieser Spielereihe verbinden viele von uns die wunderbarsten Kindheitserinnerungen. Wer die nochmal nachempfinden möchte, findet bald auf der Nintendo Switch zwei Klassiker, die zu den eher unbekannten Titeln der Reihe zählen: The Legend of Zelda: Oracle of Ages und The Legend of Zelda: Oracle of Seasons. Die Spiele erschienen einst für den Gameboy Color.

I Am Future

2:09 Dieses neue Survival-Spiel will euch maximal entspannen und versprüht Urlaubsstimmung

I Am Future trägt ein hoffnungsvolles Credo in sich: Wenn die Welt schon untergegangen ist und nur ich überlebt habe, bin ich halt die Zukunft! Trotz düsterem Setting setzt das Survival-Spiel auf freundliche Comic-Grafik, gemütlichen Basenbau und eine Prise Stardew Valley.

Falls ihr mehr Survival-Spiele der entspannten Sorte sucht, helfen wir euch gerne weiter.

Mob Land

2:16 Im Krimi-Thriller Mob Land zieht John Travolta als Provinz-Sheriff in einen blutigen Drogenkrieg

John Travolta und Gangsterfilme sind wie Burger und Fritten: Geht auch einzeln, schmeckt zusammen aber noch besser. In Mob Land agiert der Star diesmal auf der Seite des Gesetzes. In einer von Drogen zerrütteten Kleinstadt will der Sheriff für Ordnung sorgen. Als die Mafia auf den Plan tritt, geraten die Dinge schneller außer Kontrolle als der Cholesterinspiegel bei der Fast-Food-Diät.

GTA 4

1:02 Vor 16 Jahren legte Rockstar mit diesem Trailer das Fundament für GTA 4

Kein Vertipper: Zu den Trailern der Woche gehört das erste Video zu GTA 4. Anno 2007 schleuderte Rockstar die damals schon erfolgreiche Serie noch vehementer auf die Erfolgsspur. Passend dazu beklagt unser Autor Martin Seng, dass GTA 4 einfach nicht den Respekt bekommt, den es verdiene. Er findet nämlich, GTA 4 ist das beste Grand Theft Auto. Eine durchaus kontroverse Meinung.

Aber gut, Kontroversen sind das Herzblut von GTA. Unsere Redakteurin Petra Schmitz ist sich sicher, dass sich GTA 6 erneut neu erfinden muss – wegen der aktuellen Weltlage.

Two Point Campus

1:15 Eine der besten Wirtschaftssimulationen 2022 stellt für diesen August Addon-Nachschub vor

Two Point Campus ist quasi das Theme University der 20er Jahre. Nach dem Erfolg von Two Point Hospital setzten die Entwickler der Two Point Studios, die aus ehemaligen Entwicklern von Theme Hospital bestehen, den Erfolg mit einem anderen Thema fort: dem Campus-Leben. Und Fans lieben es inbrünstig. Per neuem Addon liefern die Entwickler am 17. August inhaltlichen Nachschub.

Welcher Trailer aus der Vorwoche ist euer Favorit? Welches Spiel/Filmwerk erwartet ihr am dringendsten? Und was habt ihr hier vermisst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!