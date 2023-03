Gratis bei Epic: Für wen lohnt das kostenlose Warhammer-Strategiespiel?

Alte Wochen vergehen, neue Gratisspiele kommen: Diesmal verschenkt Epic Games ein bei Fans beliebtes 4X-Strategiespiel aus dem Hause Warhammer 40.000. In Warhammer 40K: Gladius - Relics of War führt ihr Krieg auf dem Planeten Gladius Primus, es geht um Ressourcen und mächtige Relikte.

Wie gewohnt setzen wir euch ins Bild darüber, was ihr zur Kostenlos-Aktion wissen müsst!

Allem voran eine Änderung: Das Angebot gilt vom 16. bis 23. März 2023 um jeweils 16:00. Epic verlegte die Gratisaktion überraschend eine Stunde vor. Wenn ihr das Strategiespiel in diesem Zeitraum eintütet, gehört es dauerhaft euch. Voraussetzung ist ein Konto bei Epic Games.

Worum geht's in Warhammer 40K: Gladius?

0:57 Gladius: Relics of War - Ankündigungstrailer zum neuen Warhammer-40K-Strategiespiel

Genre: 4X-Rundenstrategie | Entwickler: Proxy Studios | Release: 12. Juli 2018 Hier geht's zur Aktion

Gladius pflanzt die beliebte Tabletop-Marke auf das rundenbasierte Gerüst von Civilization. Ihr bekommt ein Globalstrategiespiel mit Hexfeldern, auf denen ihr eure 40K-Armeen strategisch befehligt. Der Fokus liegt, anders als bei Civ, hauptsächlich auf taktischer Kriegführung, wie wir im Test feststellen:

Warhammer 40.000: Gladius Unser Test: Civilization trifft auf 40K von Stefan Köhler

Das Rahmenwerk des Spiels kompakt zusammengefasst:

Story auf Gladius Prime: Schauplatz der Action ist ein Planet, auf dem einst wertvolle Relikte gefunden wurden, die Aufschlüsse über die Vergangenheit der Welt zulassen. Allerdings entfesselte der Fund auch ein großes Übel, wodurch die vormals friedliche Welt in den Krieg gestürzt wurde.

Vier Fraktionen: Nun kämpfen vier Warhammer-Fraktionen um die Vorherrschaft und Ressourcen. Ihr könnt euch als Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons in die Schlacht stürzen. Die Völker ermöglichen unterschiedliche Spielweisen.

Zufällig erstellte Spielwelt: Bei jeder Partie spielt ihr auf einer neuen, zufällig generierten Karte. Dort lauert zusätzlich zu den feindlichen Fraktionen auch gefährliche Flora und Fauna. Wer Kontrolle über die namensgebenden Relikte bekommt, kann sich über mächtige Boni freuen.

Einzelspieler und Mehrspieler: Ihr könnt eine Story-Kampagne gegen KI-gesteuerte Gegner und diverse Multiplayer-Modi mit und gegen echte Spieler zocken. Es gibt Online- und LAN-PvP, Online-, LAN- und Splitscreen-Koop sowie Crossplay.

Falls ihr Rundenstrategie liebt, werdet ihr vielleicht auch hier fündig:

Für wen geeignet?

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War eignet sich für Spieler, die gerne in Civilization unterwegs sind, und dabei von einer Extraportion Action nicht abgeschreckt werden. Denn der Krieg steht wirklich im Zentrum des Titels, Diplomatie bleibt außen vor. Neue Vorposten errichtet ihr nur, um eure Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten.

Wer also gerne (ver)handelt und das eigene Volk hegt und pflegt, ist bei Civ weiterhin besser aufgehoben. Falls ihr davon schon genug habt, lohnt vielleicht ein Blick auf Humankind:

28:25 Kann Humankind im Test jetzt doch mit Civilization mithalten?

In jedem Falle ist Gladius für Fans von Warhammer 40.000 einen Blick wert. Immerhin kommt das Spiel bei Steam mit 81 Prozent Zustimmung auf einen sehr positiven Schnitt bei Spielerinnen und Spielern. Und Fans von Warhammer sind üblicherweise bekannt für ihr hartes, aber faires Urteil.

Trifft das kostenlose Spiel im Epic Store in dieser Woche euren Geschmack? Habt ihr es schon gespielt und könnt eure Eindrücke weitergeben? Schreibt uns gerne in die Kommentare!