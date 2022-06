Kostenlos bei Epic: Auch diese Woche bekommt ihr einen Shooter-Hit gratis

Die dritte Woche in Folge verschenkt Epic starke Kost für Shooter-Fans: Diesmal ist Wolfenstein: The New Order an der Reihe. Der Reboot von 2014 lässt euch in der Rolle von B.J. Blazkowicz haufenweise finstere Regime-Schergen über den Haufen ballern.

Wie lange läuft die Aktion? Ihr könnt euch Wolfenstein: The New Order zwischen dem 2. und 9. Juni 2022 um jeweils 17:00 gratis sichern. Schnappt ihr euch das Spiel in diesem Zeitrahmen, dürft ihr es dauerhaft behalten. Voraussetzung ist ein Konto bei Epic Games.

Wenn ihr euch das Spiel nochmal vor Augen führen wollt, bieten wir euch hier Petras Test von 2014 an:

155 1 Wolfenstein: The New Order im Test Der beste Blazkowicz

Darum geht's in Wolfenstein: The New Order

In den alternativen 1960ern von Wolfenstein: The New Order hat das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen und herrscht nun über die Welt. In der deutschen Fassung wurde Nazisymbolik durch alternative Symbole des sogenannten Regimes ersetzt.

Spieler schlüpfen in die Rolle des Helden B.J. Blazkowicz, kämpfen sich durch viele Schlauchlevel und ballern reihenweise technisch hochgerüstete Regime-Schergen über den Haufen. Die Story wird getragen von zahlreichen Cutscenes, die dem Spiel eine gewisse filmische Note mitgeben.

Bei Wolfenstein: The New Order handelt es sich um einen weitestgehend klassischen Ego-Shooter für Einzelspieler. Spieler bekommen also ein großes Waffenarsenal, viele Feinde in allen Größen und Formen und hier und da ein paar Schleichpassagen.

Mal gucken? Unser Testvideo gibt euch neben unserer Bewertung auch jede Menge Gameplay an die Hand:

Für wen geeignet?

Mal abgesehen davon, dass Wolfenstein: The New Order ein kompetenter Ego-Shooter ist: Vor allem das Szenario lohnt sich auch für Spieler, die vielleicht sonst nicht viel mit Geballer am Hut haben. Denn die Art und Weise, wie Bethesda und Machine Games ihre alternative Zeitlinie inszenieren, kann durchaus einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Allerdings müsst ihr schon bereit sein, wirklich viel zu ballern. Als reines Story- und Szenario-Sightseeing eignet sich Wolfenstein: The New Order also eher nicht.

Was haltet ihr vom dieswöchigen Gratisspiel bei Epic? Ein Treffer für euch oder glatt an eurem Geschmack vorbeigeschossen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!