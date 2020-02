Dishonored- & Wolfenstein-Teile jetzt auch DRM-frei bei GOG

Die Dishonored-Spiele und zwei Wolfenstein-Teile des Publishers Bethesda sind jetzt bei GOG ohne DRM-Kopierschutz erhältlich. Die neu hinzugefügten Spiele umfassen die folgenden Titel, nachdem bereits ältere Ableger von Doom, Quake, The Elder Scrolls, Fallout oder Wolfenstein auf GOG verfügbar waren:

Auf Wolfenstein 2: The New Colossus und Wolfenstein: Youngblood müssen GOG-User jedoch noch verzichten - beide Spiele sind wie auch modernere Teile der Fallout- und ESO-Reihe (noch) nicht auf der Plattform verfügbar. Für viele PC-Spieler hat der GOG-Store den großen Reiz, dass dort Spiele ohne den umstrittenen DRM-Kopierschutz erhältlich sind.

Was ist DRM und warum verzichtet GOG darauf?

Bei DRM handelt es sich um einen Kopierschutz, der bei vielen Usern - aber auch Entwicklern und Publishern - in der Kritik steht. DRM soll zwar das illegale Kopieren von Inhalten erschweren, stellt Käufer jedoch teilweise vor Probleme. Manchmal reichen ein neues Betriebssystem, andere Hardware oder auch eine fehlende Internetverbindung aus, dass DRM den ein oder anderen Titel blockiert und damit unspielbar macht. Außerdem verhindert DRM den Weiterverkauf von Spielen, weil der Titel an einen Nutzer gebunden wird.

Deshalb spricht sich auch GOG - das übrigens zu dem Entwicklerstudio hinter The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 CD Projekt Red gehört - gegen Kopierschutzmaßnahmen und speziell DRM aus. 2018 wurde beispielsweise auch unter »FCK DRM« eine Initiative für Verbraucherrechte gestartet.

Bethesda-Spiele im Sale auf GOG

Falls ihr Interesse an diesen Spielen oder anderen von Bethesda habt, gibt es aktuell eine gute Gelegenheit, zuzuschlagen: Auf GOG findet bis zum Ende der Woche ein Bethesda-Sale statt, bei dem Spiele wie The Elder Scrolls 4: Oblivion, Fallout: New Vegas Ultimate Edition oder Doom 3: BFG Edition stark reduziert sind - teilweise bis zu 75 Prozent. Unter dem folgenden Link kommt ihr zu dem Bethesda-Sale auf GOG.