Prime Gaming im April: Amazon schenkt Kunden einen hochgelobten Story-Shooter und einen Steam-Geheimtipp

Im April könnt ihr euch mit Prime Gaming gegen das Regime von Wolfenstein: The New Order stellen.

Wer im April dank Heuschnupfen-Allergie lieber zuhause bleibt, hat dank Prime Gaming auch gleich neue Spiele zum Erkunden parat. Dieses Mal bietet Amazon seinen Kunden mit Wolfenstein: The New Order einen erstklassigen Shooter ohne weitere Kosten an. Es gibt aber noch weitere Titel, die eure Aufmerksamkeit verdient haben, sowie Ingame-Inhalte für andere Spiele.

Highlight bei Prime Gaming im April 2023

Wolfenstein: The New Order

In den alternativen 60er Jahren müsst ihr euch hier gegen das faschistische Regime auflehnen, welches in dieser Welt den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. The New Order setzt die Wolfenstein-Reihe aus den 90ern fort, aber keine Sorge: Die müsst ihr nicht gespielt haben, um in der Story durchzublicken.

Als Kriegsheld B.J. Blazkowicz ballert ihr euch durch die Soldaten-Reihen und dabei ist The New Order auch alles andere als zimperlich – hier wird’s schnell blutig. Das Spiel hat zwar neun stolze Jahre auf dem Buckel, kann grafisch aber noch immer überzeugen – dass Kritiker und Fans von der Wiederauferstehung Wolfensteins begeistert waren, sei auch mal erwähnt. Wir verliehen The New Order im Test 86 Punkte. Ab dem 6. April könnt ihr euch den Shooter bei Prime Gaming sichern, ihr erhaltet einen GOG-Code.

Mit Wolfenstein 2: The New Colossus gibt’s schon einen ebenso grandiosen zweiten Teil, ein weiterer Nachfolger wurde auch schon 2018 bestätigt. Seitdem ist es aber ziemlich ruhig geworden.

Weitere Spiele im Prime-Abo

Beholder 2 ist übrigens ein kleiner Geheimtipp, der Titel konnte sich auf Steam 88 Prozent positive Rezensionen einfahren. In dem dystopischen Strategiespiel seid ihr im Ministerium eines totalitären Staates angestellt. Wie viel ihr für den Karrieresprung macht und wo ihr eure ethische Grenze zieht, ist euch überlassen. Den Trailer seht ihr gleich hier:

So sichert ihr euch die Spiele: Wenn ihr ein Prime-Abo habt, müsst ihr euch nur auf der Webseite von Prime Gaming anmelden und auf den Aktivieren-Schalter beim jeweiligen Spiel klicken. Daraufhin erhaltet ihr einen Key für den jeweiligen Shop oder könnt das Spiel in der Amazon Games-App herunterladen.

Weitere Gaming-Inhalte im April 2023

Wie auch in den vorhergehenden Monaten gibt’s auch im April noch einige Bonus-Inhalte. Unter anderem erhaltet ihr Ingame-Content für League of Legends, Valorant, Legends of Runterra, Teamfight Tactics, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft und Candy Crush.

Werdet ihr euch Wolfenstein: The New Order direkt schnappen oder seid ihr schon im Besitz des Shooters? Vielleicht gebt ihr dafür einem der anderen Spiele eine Chance, wie Beholder 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!