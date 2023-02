Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt's 5 coole Spiele gratis

Was ist besser, als während der Karnevalszeit Berliner zu verputzen und sich zu verkleiden? Kostenlose Spiele spielen, natürlich! Und davon gibt's an diesem Wochenende bei Steam und Epic ganze vier Stück.

Unter anderem mit dabei: das neue, richtig gute Taktikspiel der XCOM-Macher. Wie immer gilt: Einige der Spiele könnt ihr für kurze Zeit gratis spielen, andere für immer behalten.

Highlight der Woche: Marvel's Midnight Suns

14:19 Marvel's Midnight Suns - Test-Video zum Rundentaktik-Spiel der XCOM-Entwickler

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Firaxis | Kostenlos spielbar bis: 19. Februar um 19 Uhr (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Marvel's Midnight Suns ist erst im Dezember 2022 erschienen und schon jetzt bekommt ihr die Chance, das neue Spiel der XCOM-Macher Firaxis kostenlos zu spielen. Da es sich um ein reines Singleplayer-Spiel mit Story-Fokus handelt, könnt ihr das Ding womöglich sogar an einem Wochenende abschließen (okay, im Durchschnitt dauert die Hauptstory 35 Stunden, aber wir glauben an euch).

Die große Stärke von Midnight Suns sind seine Taktikkämpfe. Diese spielen sich zwar anders, aber keineswegs schlechter als in XCOM. Die Marvel-Helden besitzen jeweils eigene Decks aus Aktionskarten, mit denen ihr in den rundenbasierten Gefechten Angriffe und besondere Fertigkeiten auslöst.

Neben der Hauptstory warten zahlreiche Nebenmissionen, in denen ihr neue Karten verdient und mehr über die Nebencharaktere wie Spider-Man, Vampirjäger Blade oder Magier Doctor Strange herausfindet. Warum die Kämpfe brillant sind und die Dialoge eher das Gegenteil, erfahrt ihr bei uns im Test:

59 21 Marvel's Midnight Suns Test: Viel besser als befürchtet

Weitere kostenlose Spiele

Far Cry 6

Auch wenn Far Cry 6 bereits Ende 2021 erschien, ist der Shooter immer noch die aktuellste Open World von Entwickler Ubisoft. Als Freiheitskämpfer verschlägt es euch auf die fiktionale Karibikinsel Yara, auf der der Diktator Antón Castillo (gespielt von Giancarlo Esposito) mit eiserner Faust regiert.

Während ihr die Insel befreit, erwarten euch die typischen unzähligen Nebenaufgaben einer Ubisoft-Open-World: feindliche Lager ausräuchern, auf Schatztruhenjagd gehen, Rennen fahren und sogar Hahnenkämpfe bestreiten.

Kostenlos spielbar bis: 20. Februar um 17 Uhr (hier geht's zum Spiel bei Ubisoft)

13:08 Far Cry 6-Test - Für jede gute Idee gibt’s eine schlechte …

Age of Empires 4

Das Echtzeitstrategiespiel von Microsoft ist diese Woche in seine vierte Season gestartet. Neben vielen Neuerungen und Verbesserungen erwartet euch in Age of Empires 4 jetzt auch eine Prise Fantasy, denn mit dem Verzauberten Hain kommt ein neues Biom ins Spiel, das von einem magischen Hirsch bewohnt wird.

Kostenlos spielbar bis: 20. Februar um 19 Uhr (hier geht's zum Spiel auf Steam)

27 5 Age of Empires 4 Das erwartet euch in Season 4

Warpips

Noch mal Strategie, noch mal Karten, aber diesmal im kleineren Rahmen: In Warpips stellt ihr euch ein Deck aus Truppen zusammen, die ihr dann einzeln auf das Schlachtfeld beschwört, damit sie in Richtung der feindlichen Basis aufbrechen. Wer Clash Royale oder Minion Masters kennt, wird sich hier direkt heimisch fühlen.

Kostenlos abholen & behalten bis: 23. Februar, 17 Uhr (hier geht's zum Spiel im Epic Store)

1:15 Warpips: Release-Trailer

Book of Demons

Uuund zum Abschluss noch mal Karten: Book of Demons ist ein Hack & Slay Roguelike, bei dem ihr dunkle Dungeons mit dem Einsatz von Spielkarten säubert. Wie lang die Missionen sein sollen, könnt ihr vor dem Start einer neuen Runde festlegen.

Kostenlos spielbar bis: 23. Februar um 19 Uhr (hier geht's zum Spiel auf Steam)

So, das war's auch schon mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende. War etwas dabei, wo ihr unbedingt mal herein spielen wollt? Taktikgefechte mit Spider-Man und anderen Marvel-Helden oder vielleicht doch Jagd auf magische Hirsche im neuen AoE-4 Update? Schreibt es uns in die Kommentare!