Kostenloses Update für Borderlands 3 bringt zwei neue Modi ins Spiel

Mit dem nächsten kostenlosen Inhaltsupdate erhält Borderlands 3 zwei neue Modi: »Takedown at the Maliwan Blacksite« und »Mayhem 4«.

Neuer Endgame-Modus & Mayhem-Variante kommen

»Eliminierung in Maliwans Geheimanlage« ist eine neue Endgame-Herausforderung im Raid-Stil bei der Koop-Teams aus vier Charakteren auf dem Maximal-Level gemeinsam antreten. Das Respawnen ist dabei eingeschränkt. Im Gegensatz zu den saisonalen Events bleiben Eliminierungen dauerhaft verfügbar. Um spielen zu können, müsst ihr die Hauptstory abgeschlossen haben. Euer Charakter sollte außerdem auf Level 50 sein.

ist eine neue Endgame-Herausforderung im Raid-Stil bei der Koop-Teams aus vier Charakteren auf dem Maximal-Level gemeinsam antreten. Das Respawnen ist dabei eingeschränkt. Im Gegensatz zu den saisonalen Events bleiben Eliminierungen dauerhaft verfügbar. Um spielen zu können, müsst ihr die Hauptstory abgeschlossen haben. Euer Charakter sollte außerdem auf Level 50 sein. »Mayhem 4« ist eine neue Variante des Mayhem-Modus, bei der alle Spielerstrafen abgeschafft werden und dafür zwei zufällige Modifier angebracht werden. Einer verschafft Spielern einen Bonus und der andere den Gegnern. Der Modus bringt außerdem eigene legendäre Ausrüstung mit, die es nur dort gibt.

Das sind nicht die einzigen Mayhem-Neuigkeiten. Mit Mayhem 2.0 will Gearbox den ursprünglichen Mayhem-Modus langfristig überarbeiten und verbessern. Geplant sind bessere UI-Unterstützung, neue Modifier, die das Gameplay stärker anpassen, neue Playlists, Belohnungen und zusätzliche Level. Mehr Infos dazu gibt es nächstes Jahr.

Neben den beiden Haupt-Änderungen bringt der Patch noch weitere Verbesserungen mit:

Bosse bringen nun eigene Loot-Pools mit, sodass ihr effektiver bestimmte legendäre Items farmen könnt.

Der Maximale Platz in der Bank wird von 50 auf 300 Slots erhöht. SDUs, die den Platz in der Bank erhöhen, können weiterhin bei Marcus in der Sanctuary III. gekauft werden.

Ein neuer Target Dummy kommt in die Shooting Range auf der Sanctuary III. Er soll eine »bekannte Maske« tragen und euch beim Zielen üben helfen.

Auf vielen Maps wird es neue Verkaufsautomaten geben.

Es gibt allgemeine Verbesserungen beim User Interface.

Die Patch Notes veröffentlicht Gearbox, sobald das Update live ist. Zusätzlich wurde der erste Story-DLC für Borderlands 3 enthüllt. Er heißt Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot und erscheint am 19. Dezember - Alle Infos dazu findet ihr hier: