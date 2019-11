Handsome Jack ist zwar tot, aber nicht vergessen. So werden wir dem bis dato besten Bösewicht der Loot-Shooter-Reihe im Zuge des ersten Story-DLCs für Borderlands 3 ein Schnippchen schlagen - und das, obwohl der ehemalige Vorsitzende der Hyperion Corporation schon seit Teil 2 tot ist.

Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot erscheint am 19. Dezember 2019 und wurde im Zuge von Episode 3 von The Borderlands Show enthüllt. Im folgenden Artikel liefern wir euch die wichtigsten Infos zum ersten Story-DLC von Borderlands 3.

Um was geht es in Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot?

Mad Moxxi kennen wir bereits aus dem Hauptspiel sowie Borderlands 2 oder The Pre-Sequel. Die Dame mit der üppigen Oberweite rekrutiert uns im ersten Story-DLC für Borderlands 3, um das Casino des schurkischen Handsome Jack zu plündern.

Dafür schließen wir uns Moxxis Crew »exzentrischer Gestalten« an, erkunden »neue Orte des Universums« von Borderlands 3 und sollen den »ultimativen Casino-Heist« durchziehen. Wir wagen an dieser Stelle zu spekulieren, dass wir im Zuge dessen wahrscheinlich einem Haufen neuer und altbekannter Gegner ins Gesicht schießen werden.

Kehrt Handsome Jack zurück?

Ob Handsome Jack in Moxxi's Heist zurückkehrt, lässt sich aktuell schwer sagen. Dagegen würde sprechen, dass der Bösewicht in Borderlands 2 seinen ersten und in Telltales Tales from the Borderlands seinen zweiten Tod gestorben ist. Doch wer weiß: Vielleicht kommt der (ehemalige) Vorsitzende der Hyperion Corporation wie im letzteren Titel als künstliche Intelligenz von den Toten zurück?

Darauf würden zumindest die zahlreichen Handsome-Jack-Hologramme aus dem Trailer hindeuten, zumal der Name des Schurken im offiziellen Titel des DLCs auftaucht.

Welche neuen Inhalte bietet Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot?

Wie bereits erwähnt, wird es uns im ersten Story-DLC für Borderlands 3 an bisher unbekannte Orte verschlagen. Wie viele das sein werden und wie genau diese aussehen werden, geht aus der offiziellen Pressemitteilung nicht hervor. Im Trailer zu Moxxi's Heist sticht auf jeden Fall schon mal das neue Casino-Setting der Erweiterung heraus.

Außerdem soll der DLC einiges an versteckten Geheimnissen, Nebenmissionen, Crew Challenges, sowie neuen Feinden und Bossgegnern bieten. Uns werden dabei ebenfalls »völlig neue« legendäre Waffen und Ausrüstungen versprochen, sowie neue kosmetische Gegenstände wie zum Beispiel alternative Outfits, Köpfe für die Vault Hunter und Waffen-Schmuckstücke.

Für wen eignet sich Moxxi's Heist of The Handsome Jackpot?

Moxxi's Heist ist für Borderlands-3-Charaktere ab Level 13 ausgelegt. Spieler können den Story-DLC starten, sobald das Raumschiff - die Sanctuary III. - zum Ende des Prologs des Spiel freigeschaltet wurde.

Natürlich sollen auch High-Level- und Endgame-Charaktere mit dem Story-DLC glücklich werden: Die Gegner skalieren automatisch nach oben, solltet ihr die Erweiterung mit Spielfiguren starten, die Level 13 schon lange hinter sich gelassen haben.

Moxxi's Heist for The Handsome Jackpot stellt das erste von insgesamt vier geplanten DLC-Paketen dar. Die Erweiterung ist im Season Pass oder der Super Deluxe Edition inbegriffen, aber auch separat erhältlich. Parallel zum DLC wurde auch das nächste kostenlose Inhaltsupdate für Borderlands 3 vorgestellt, das zwei neue Modi ins Spiel bringt.

