Der Landwirtschafts-Simulator 19 hat nicht nur eine überraschend aktive E-Sport-Szene, sondern setzt auch stark auf die Mod-Community. Und die bringt jetzt sogar einen offiziellen DLC hervor.

Um was geht's? Mit dem Grimme Equipment Pack wurde eine neue Ladung an Werkzeugen und Maschinen angekündigt, welche von Fans selbst entwickelt wurde. Ermöglicht wird der DLC durch das Team FSI Modding, das beim »Farming Simulator Mod Contest« einen Award abstauben konnte.

Was steckt drin? Das Grimme-Paket enthält 14 neue landwirtschaftliche Geräte, die auf den Anbau und die Ernte von Kartoffeln spezialisiert sind, darunter Ernte- und Transportmaschinen sowie Förderbänder. Laut Team FSI ist die Ausrüstung besonders gut für den Multiplayer geeignet.

Wann ist Release? Der DLC erscheint am 26. Januar für PC/MAC, PS4, Xbox One und Stadia gleichzeitig und wird rund 5 Euro kosten. Der Kauf soll direkt das Mod-Team von FSI unterstützen, so der Hersteller. Besitzer der Premium-Edition des LWS19 erhalten das Paket als kostenloses Upgrade.

In unserer Galerie könnt ihr euch die Grimme-Neuzugänge des DLCs in Spielgrafik genauer anschauen:

Landwirtschafts-Simulator 19 - Bilder aus dem Grimme-DLC ansehen

Zuletzt hatte der LWS19 im August 2020 Nachschub in Form des Alpen-Addons erhalten - inklusive 30 neuer Geräte und einem Berggebiet. Seit 2019 gibt es außerdem eine kompetitive Liga mit bis zu 250.000 Euro Preisgeld.