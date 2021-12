Der Landwirtschafts-Simulator 22 unterhält eine riesige Spielergemeinde, das lässt sich schon auf Steam erkennen. Aber wie gut die Farming-Sim im direkten Vergleich mit den ganz großen Namen des Spielekosmos auf dem europäischen Markt abschneidet, überrascht dann doch.

Laut einem Tweet des Brachenkenners Christopher Dring, seines Zeichens in leitender Position bei Gamesindustry.biz tätig, verkaufte sich der Landwirtschafts-Simulator 22 in Europa besser als Forza Horizon 5, Guardians of the Galaxy, Monster Hunter Rise, Zelda: Skyward Sword HD und Ratchet & Clank: Rift Apart.

Genaue Daten bleibt Dring zwar schuldig, verweist aber darauf, dass diese bald im Jahresreport 2021 folgen sollen.

Messbares Wachstum

Der gigantische Erfolg des Farming-Simulators 22, zumindest in diesen Ausmaßen, kommt durchaus überraschend. Eigentlich würde man Hardcore-Simulationen eher dem Nischenspektrum zuordnen. Die Spielerzahlen auf Steam, die zu Höchstzeiten an der 100.000er Marke kratzten, sprechen jedoch deutlich von einem großen Mainstream-Erfolg:

Außerdem wächst der Landwirtschafts-Simulator in den letzten Jahren erheblich: Die 2017er-Version kam zum Release im Oktober 2016 noch auf rund 31.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. Der 19er-Ableger der Farming-Reihe erreichte im Jahr 2018 bereits fast 60.000 virtuelle Landwirte. Nun kratzt der neueste Serienteil an der 100.000.

Diese Zahlen zeigen indes nur an, wie viele Spieler gleichzeitig im Landwirtschafts-Simulator 22 aktiv sind. Die tatsächlichen Verkäufe fallen um ein Vielfaches höher aus. Allein in der Release-Woche verkaufte sich das Spiel 1,5 Millionen Mal.

Landwirtschaften bei GameStar

Ob ihr neue Spieler oder alte Hasen im Genre seid, bei GameStar Plus erntet ihr jede Menge nützliche Hilfestellungen und praktische Tipps zum Landwirtschafts-Simulator 22:

Zudem zeigen wir euch die Roadmap 2022 des Farming Simulator, die neben neuen Inhalten auch viele Verbesserungen und Anpassungen verspricht.