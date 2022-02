Landwirtschafts-Simulator 22: Das steckt im großen neuen Update 1.3

Mit einem riesigen Erfolg bewegt der Landwirtschafts-Simulator 22 erstaunliche Massen an Spielern vor den Bildschirm, die ihrerseits jede Menge virtueller Erde bewegen. Jetzt kündigte Giants Software den zweiten großen Inhalts-Patch an, der die Versionsnummer des LS 22 auf 1.3 anhebt.

Einen genauen Release-Termin verrieten die Entwickler zwar nicht, aber die Arbeiten befinden sich bereits auf der Zielgeraden, wie im Blogpost nachzulesen ist. Der Release des kostenlosen Update 1.3 soll also demnächst folgen.

Was die Simulation überhaupt so gut macht und ob das virtuelle Farmerleben euer Paar Gummistiefel sein könnte, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

Was steckt in Patch 1.3?

Große neue Inhalte stecken in Update 1.3: Sechs massige Maschinen kommen neu zum Landwirtschafts-Simulator 22 hinzu. Von einem rollenden Gülletanker über einen geräumigen Transportanhänger bis hin zu einem großen Sprühgerät ist eine breite Palette an landwirtschaftlichen Werkzeugen vertreten.

Nachfolgend seht ihr eine Bildergalerie mit den neuen Fahrzeugen:

Bessere Optimierung: Damit das Farmen in Zukunft flüssiger läuft, kümmert sich Giants im Patch 1.3 um die Optimierung. Diese Punkte sollen verbessert werden:

Abstürze auf betagter Hardware sollen behoben werden.

Das Laden umfangreicher Spielstände soll nach Update 1.3 nicht mehr zum Absturz führen.

soll nach Update 1.3 nicht mehr zum Absturz führen. Auch der Beitritt in Mehrspielerrunden mit den großen Speicherständen soll dann ohne Probleme möglich sein.

Komfort- und Gameplay-Verbesserungen: Weitere Anpassungen sollen das Spielerlebnis im Landwirtschafts-Simulator 22 verbessern.

Bei Preisänderungen hilft bald eine Anzeige von Mindest- und Höchstpreisen im Jahresverlauf bei der Kalkulation.

bei der Kalkulation. Spieler erhalten bald Benachrichtigungen über Vertragsfortschritte.

Der Mähdrescher CLAAS Lexion 8900 bekommt eine US-Konfiguration.

Der Case IH Magnum 400 erhält ein PowerDrive-Schaltgetriebe.

Weitere Infos und die genauen Patch Notes sollen in Kürze folgen.

