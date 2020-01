Landwirtschaftssimulator als E-Sport? Erlebt live mit, wie das aussieht

Es ist der wohl kurioseste E-Sport der Welt: Die Farming Simulator League. Denn in der FSL treten die besten Spieler der Welt im Landwirtschaftssimulator um insgesamt 250.000 Euro Preisgeld gegeneinander an.

Ausgetragen werden die virtuellen Bauern-Wettkämpfe auf insgesamt 10 Turnieren, am 26. Januar findet auf der Dreamhack Leipzig die nächste Ausscheidung um 12.000 Euro statt.

Wie genau das funktioniert und was die Faszination am kompetitiven Landwirtschaften ausmacht, erklären uns einen Tag vor dem Wettkampf live auf MAX - Monsters and Explosions ausführlich zwei eSport-Profis vom Team John Deere.

Was gibt's zu sehen? E-Sport-Profis vom Team John Deere erklären den wohl kuriosesten E-Sport der Welt: Landwirtschaftssimulator

Noch mehr Infos: Unser komplettes Programm mit allen Talks, Gästen & Spielen, findet ihr im MAX-Sendeplan zur Dreamhack 2020.

Zum Kanal: MAX - Monsters & Explosions auf Twitch