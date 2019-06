Im Vorfeld der E3 2019 sickern immer mehr Infos durch und nun wohl auch die nähere Zukunft von Destiny 2 noch vor der offiziellen Ankündigung. Destiny 2 Shadowkeep wird laut dem Leak die nächste Erweiterung des Shooters und soll im Herbst 2019 erscheinen.

Bungie schickt euch wieder auf den Mond

Was ist bisher zu Destiny 2 Shadowkeep bekannt? Mit der Erweiterung werden die Hüter wie schon in Destiny 1 wieder den Mond besuchen können. Allerdings brechen laut der Beschreibung der durchgesickerten Infos »schrecklichen Schatten« über ihn herein. Dort erwartet euch eine »mysteriöse feindliche Zitadelle« und ihr sollt zum »Schlächter der Albträume« werden.

Shadowkeep wird auch die erste Erweiterung unter der alleinigen Führung von Bungie, nachdem man sich im Januar von Activision getrennt hat.

Wann erscheint Destiny 2 Shadowkeep? Das genaue Release-Datum wurde bisher noch nicht entdeckt. Dank des Leaks wissen wir nun aber, dass die Erweiterung im Herbst 2019 erscheinen soll.

Vorbestellung wohl in Kürze: Auf dem von Dataminern gefundenen Bild ist zudem die Rede davon, dass man »heute vorbestellen kann«. Zusammen mit der Ankündigung am Donnerstag ist davon auszugehen, dass man die neue Erweiterung bereits kurz danach vorbestellen kann. Außerdem erwähnt der Leak eine physische Collector's Edition. Weitere Details dazu sind bisher aber nicht bekannt.

Woher stammt der Leak? Dataminer haben das Bild in den Daten des neuen Destiny 2 Updates 2.5.0.1 entdeckt. Laut ihnen könnte es sich hierbei um ein Promobild handeln, das als Pop-Up im Spiel auftaucht, um auf die neue Erweiterung aufmerksam zu machen.

Das Update wurde am 4. Juni aufgespielt und hat die Season 7 - Die Saison der Opulenz gestartet. Wer mehr zum Update wissen möchte, kann sich die hier offiziellen englischen Patch Notes durchlesen.

Ankündigung von Destiny 2 Shadowkeep: Offiziell vorgestellt, wird die Erweiterung vermutlich am Donnerstag, den 06. Juni um 19 Uhr MESZ. Dann soll das nächste Kapitel von Destiny 2 enthüllt werden, wie Bungie auf Twitter ankündigte.

