Die Entwicklung des nächsten Battlefield ist inzwischen gestartet. Das berichtet der Branchen-Insider Tom Henderson in einem Artikel auf Xfire. Das Spiel befinde sich demnach in der frühen Konzeptphase.

Einem Entwickler zufolge soll das Team »wichtige Lektionen« aus dem bei Fans unbeliebten Battlefield 2042 gelernt haben. Battlefield 7 soll demnach von EA grünes Licht bekommen haben, obwohl der Vorgänger »intern als ein Fehlschlag bewertet« würde, so der Bericht.